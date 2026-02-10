https://ria.ru/20260210/prazdnik-2073360645.html
Путин поздравил сотрудников МИД с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников МИД с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.02.2026
Путин поздравил сотрудников МИД с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел России с Днем дипломатического работника, соответствующая... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T09:04:00+03:00
2026-02-10T09:04:00+03:00
2026-02-10T09:17:00+03:00
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260210/prioritet-2073362076.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин поздравил сотрудников МИД с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломатического работника