https://ria.ru/20260210/prava-2073534328.html
Участников СВО хотят освободить от пошлины при плановой замене прав
Участников СВО хотят освободить от пошлины при плановой замене прав - РИА Новости, 10.02.2026
Участников СВО хотят освободить от пошлины при плановой замене прав
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости предложил освободить участников СВО от уплаты... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T22:28:00+03:00
2026-02-10T22:28:00+03:00
2026-02-10T22:28:00+03:00
общество
госдума рф
лдпр
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100205/84/1002058455_0:115:3174:1900_1920x0_80_0_0_339807e65789ec8b42348d6ace106658.jpg
https://ria.ru/20260204/gosduma-2072074885.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100205/84/1002058455_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b82fb5adab44975d89d2987e43b2035.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, лдпр, россия
Общество, Госдума РФ, ЛДПР, Россия
Участников СВО хотят освободить от пошлины при плановой замене прав
РИА Новости: Панеш призвал освободить участников СВО от пошлины при замене прав
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости предложил освободить участников СВО от уплаты государственной пошлины при плановой замене водительских прав.
Парламентарий отметил, что в настоящее время участники СВО освобождены от уплаты государственной пошлины при замене водительского удостоверения только в случае его утраты или порчи. Однако по истечении стандартного десятилетнего срока эта льгота на них не распространяется.
«
"Считаю необходимым устранить эту правовую нестыковку. Логика поддержки наших защитников должна быть единой и последовательной. Если государство идет навстречу военнослужащему, потерявшему права, то ту же поддержку он должен получить и при обычной, предусмотренной законом замене документа по сроку. Необходимо расширить действующую льготу и освободить участников СВО от пошлины при любой замене водительского удостоверения - как при утере, так и в плановом порядке", - сказал Панеш.
По его мнению, это станет еще одним практическим шагом по снижению административных барьеров для тех, кто защищает интересы страны.