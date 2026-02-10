Участников СВО хотят освободить от пошлины при плановой замене прав

«

"Считаю необходимым устранить эту правовую нестыковку. Логика поддержки наших защитников должна быть единой и последовательной. Если государство идет навстречу военнослужащему, потерявшему права, то ту же поддержку он должен получить и при обычной, предусмотренной законом замене документа по сроку. Необходимо расширить действующую льготу и освободить участников СВО от пошлины при любой замене водительского удостоверения - как при утере, так и в плановом порядке", - сказал Панеш.