22:28 10.02.2026
Участников СВО хотят освободить от пошлины при плановой замене прав
Участников СВО хотят освободить от пошлины при плановой замене прав
Участников СВО хотят освободить от пошлины при плановой замене прав

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости предложил освободить участников СВО от уплаты государственной пошлины при плановой замене водительских прав.
Парламентарий отметил, что в настоящее время участники СВО освобождены от уплаты государственной пошлины при замене водительского удостоверения только в случае его утраты или порчи. Однако по истечении стандартного десятилетнего срока эта льгота на них не распространяется.
"Считаю необходимым устранить эту правовую нестыковку. Логика поддержки наших защитников должна быть единой и последовательной. Если государство идет навстречу военнослужащему, потерявшему права, то ту же поддержку он должен получить и при обычной, предусмотренной законом замене документа по сроку. Необходимо расширить действующую льготу и освободить участников СВО от пошлины при любой замене водительского удостоверения - как при утере, так и в плановом порядке", - сказал Панеш.
По его мнению, это станет еще одним практическим шагом по снижению административных барьеров для тех, кто защищает интересы страны.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В ГД предложили дать ветеранам боевых действий право на бесплатную парковку
