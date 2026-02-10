Рейтинг@Mail.ru
СК проведет проверку после пожара в жилом доме в центре Москвы
22:43 10.02.2026
СК проведет проверку после пожара в жилом доме в центре Москвы
Доследственная проверка организована по факту пожара в жилом доме на Пресненском Вале в Москве, сообщает столичный главк СК России. РИА Новости, 10.02.2026
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК проведет проверку после пожара в жилом доме в центре Москвы

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту пожара в жилом доме на Пресненском Вале в Москве, сообщает столичный главк СК России.
Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что жилой дом тушат на улице Пресненский Вал в центре Москвы.
«

"Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка", - говорится в канале ведомства на платформе Max.

Отмечается, что следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Спасение людей из горящего дома в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Из горящего дома в центре Москвы спасли 35 человек
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
