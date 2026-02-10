Рейтинг@Mail.ru
Жильцов загоревшегося в Москве дома разместили в центре долголетия - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/pozhar-2073517340.html
Жильцов загоревшегося в Москве дома разместили в центре долголетия
Жильцов загоревшегося в Москве дома разместили в центре долголетия - РИА Новости, 10.02.2026
Жильцов загоревшегося в Москве дома разместили в центре долголетия
Эвакуированных жильцов после пожара на Пресненском валу в Москве разместили в центре московского долголетия Пресненского района, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T19:56:00+03:00
2026-02-10T19:56:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073512273_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_811a50c86adf118520b46adae9500c30.jpg
https://ria.ru/20260210/kabardino-balkariya-2073500680.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073512273_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a663503fbba050263003ad282a80c2ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жильцов загоревшегося в Москве дома разместили в центре долголетия

Жильцов дома на Пресненском валу после пожара разместили в центре долголетия

© АГН "Москва" / Александр АвиловОперативные службы у жилого дома на Пресненском Валу, где произошел пожар
Оперативные службы у жилого дома на Пресненском Валу, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Оперативные службы у жилого дома на Пресненском Валу, где произошел пожар
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Эвакуированных жильцов после пожара на Пресненском валу в Москве разместили в центре московского долголетия Пресненского района, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что жилой дом тушат на улице Пресненский Вал в центре Москвы.
«
"Департамент труда и соцзащиты оказывает содействие во временном размещении эвакуированных жильцов в центр московского долголетия района Пресненский", - говорится в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Кабардино-Балкарии полицейские спасли мужчину-инвалида во время пожара
Вчера, 18:18
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала