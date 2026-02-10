Медики помогли семерым пострадавшим при пожаре в центре Москвы

«

"На Пресненском Валу, в центре Москвы, в жилом доме на трёх этажах произошло возгорание с плотным задымлением. Из очага пожара спасено 12 человек. Медики центра медицины катастроф и скорой помощи оперативно оказали помощь семерым пострадавшим и троим детям", - сказал Давыдов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.