Медики помогли семерым пострадавшим при пожаре в центре Москвы

Медики оказали помощь семерым пострадавшим, трое из них дети, при пожаре на Пресненском Валу в Москве, сообщил директор центра медицины катастроф Петр Давыдов. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T19:39:00+03:00
2026-02-10T19:39:00+03:00
2026-02-10T19:42:00+03:00
Медики помогли 4 взрослым и 3 детям, пострадавшим при пожаре в центре Москвы