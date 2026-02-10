Рейтинг@Mail.ru
Медики помогли семерым пострадавшим при пожаре в центре Москвы
19:39 10.02.2026 (обновлено: 19:42 10.02.2026)
Медики помогли семерым пострадавшим при пожаре в центре Москвы
Медики помогли семерым пострадавшим при пожаре в центре Москвы - РИА Новости, 10.02.2026
Медики помогли семерым пострадавшим при пожаре в центре Москвы
Медики оказали помощь семерым пострадавшим, трое из них дети, при пожаре на Пресненском Валу в Москве, сообщил директор центра медицины катастроф Петр Давыдов. РИА Новости, 10.02.2026
происшествия, москва, россия, петр давыдов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, Петр Давыдов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Медики помогли семерым пострадавшим при пожаре в центре Москвы

Медики помогли 4 взрослым и 3 детям, пострадавшим при пожаре в центре Москвы

© АГН "Москва" / Александр АвиловЖилой дом на улице Пресненский Вал в центре Москвы, где произошел пожар
Жилой дом на улице Пресненский Вал в центре Москвы, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Жилой дом на улице Пресненский Вал в центре Москвы, где произошел пожар
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Медики оказали помощь семерым пострадавшим, трое из них дети, при пожаре на Пресненском Валу в Москве, сообщил директор центра медицины катастроф Петр Давыдов.
Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что жилой дом тушат на улице Пресненский Вал.
«

"На Пресненском Валу, в центре Москвы, в жилом доме на трёх этажах произошло возгорание с плотным задымлением. Из очага пожара спасено 12 человек. Медики центра медицины катастроф и скорой помощи оперативно оказали помощь семерым пострадавшим и троим детям", - сказал Давыдов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

ПроисшествияМоскваРоссияПетр ДавыдовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
