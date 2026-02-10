Из горящего дома в центре Москвы спасли 35 человек

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Из горящего дома на Пресненском Валу в Москве спасли более 30 человек, сообщили в Из горящего дома на Пресненском Валу в Москве спасли более 30 человек, сообщили в МЧС

« "Огнеборцами спасены 35 человек. За медицинской помощью обратились восемь человек", — рассказали там.

Как уточнили в Центре экстренной медицинской помощи, одного ребенка и одного взрослого госпитализировали. Семерым пострадавшим оказали помощь, трое из них — дети.

На месте работают несколько бригад скорой помощи и ЦЭМП. Для спасения с верхних этажей использовали пожарные автолестницы. Эвакуировали в том числе жителей соседних подъездов, всех разместили в районном Центре московского долголетия.