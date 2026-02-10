Рейтинг@Mail.ru
Из горящего дома в центре Москвы спасли 35 человек - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 10.02.2026 (обновлено: 20:17 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/pozhar-2073511458.html
Из горящего дома в центре Москвы спасли 35 человек
Из горящего дома в центре Москвы спасли 35 человек - РИА Новости, 10.02.2026
Из горящего дома в центре Москвы спасли 35 человек
Из горящего дома на Пресненском Валу в Москве спасли более 30 человек, сообщили в МЧС. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T19:27:00+03:00
2026-02-10T20:17:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073511827_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0809881e40f35cb74e702cdbc26de72.jpg
https://ria.ru/20260210/moskva-2073401598.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Спасение людей из горящего дома в центре Москвы
Уже 35 человек спасли из горящего дома в центре Москвы, 8 обратились за медпомощью.
2026-02-10T19:27
true
PT0M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073511827_208:0:1648:1080_1920x0_80_0_0_36715618b12f151d488f39efd0c5ecf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
Из горящего дома в центре Москвы спасли 35 человек

Спасатели эвакуировали 35 человек из горящего дома на Пресненском Валу в Москве

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Из горящего дома на Пресненском Валу в Москве спасли более 30 человек, сообщили в МЧС.
«

"Огнеборцами спасены 35 человек. За медицинской помощью обратились восемь человек", — рассказали там.

Как уточнили в Центре экстренной медицинской помощи, одного ребенка и одного взрослого госпитализировали. Семерым пострадавшим оказали помощь, трое из них — дети.
На месте работают несколько бригад скорой помощи и ЦЭМП. Для спасения с верхних этажей использовали пожарные автолестницы. Эвакуировали в том числе жителей соседних подъездов, всех разместили в районном Центре московского долголетия.
Огонь вспыхнул около 18:00 в подъезде жилого дома, распространившись на площадь 200 квадратных метров с первого по восьмой этаж. Пожар потушили. Пресненская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
На юго-западе Москвы загорелось здание детского сада
Вчера, 11:45
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала