Из горящего дома в центре Москвы спасли 35 человек
Из горящего дома на Пресненском Валу в Москве спасли более 30 человек, сообщили в МЧС. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T19:27:00+03:00
2026-02-10T19:27:00+03:00
2026-02-10T20:17:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
Спасение людей из горящего дома в центре Москвы
Уже 35 человек спасли из горящего дома в центре Москвы, 8 обратились за медпомощью.
2026-02-10T19:27
