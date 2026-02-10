https://ria.ru/20260210/pozhar-2073510933.html
Взрослого и ребенка госпитализировали после пожара в центре Москвы
Взрослого и ребенка госпитализировали после пожара в центре Москвы
Взрослого и ребенка госпитализировали после пожара в центре Москвы
Один взрослый и один ребенок госпитализированы в результате пожара на Пресненском Валу в Москве, сообщил директор центра медицины катастроф Петр Давыдов.
2026-02-10T19:22:00+03:00
2026-02-10T19:22:00+03:00
2026-02-10T19:34:00+03:00
москва
россия
Спасение людей из горящего дома в центре Москвы
Уже 35 человек спасли из горящего дома в центре Москвы, 8 обратились за медпомощью.
Взрослого и ребенка госпитализировали после пожара в центре Москвы
При пожаре в центре Москвы пострадали взрослый и ребенок, их госпитализировали