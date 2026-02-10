Взрослого и ребенка госпитализировали после пожара в центре Москвы

«

"На Пресненском валу в центре Москвы в жилом доме на трёх этажах произошло возгорание с плотным задымлением. Из очага пожара спасено 12 человек… На данный момент госпитализировали одного взрослого и одного ребёнка", - рассказал Давыдов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.