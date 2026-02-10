https://ria.ru/20260210/pozhar-2073502516.html
В Москве из пожара в жилом доме спасли 12 человек
В Москве из пожара в жилом доме спасли 12 человек
Двенадцать человек спасены газодымозащитной службой на пожаре в жилом доме в центре Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.02.2026
