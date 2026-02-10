Полянский рассказал о кулуарных контактах с делегациями в ОБСЕ

ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Кулуарные контакты с делегациями в ОБСЕ проходят откровенно, рассказал в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Вполне откровенно, да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом, по словам дипломата, в самом Хофбурге (где регулярно проходят постоянные советы ОБСЕ), во время заседаний, "сложно ожидать", что представители других делегаций будут активно демонстрировать готовность к общению с российской стороной.
"В Евросоюзе сейчас есть страны, которые в принципе выступают против любого диалога с Россией, и они могут создавать проблемы тем, кто, как им кажется, отходит от общей линии. Мы и раньше такое наблюдали, в том числе в ООН, когда, например, прибалтийские страны или Польша могли жаловаться в Брюссель на представителей, которые были более открыты к общению с Россией, чем это считалось допустимым. Думаю, здесь ситуация во многом похожая", - пояснил Полянский.
Полянский был назначен постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене указом президента России 29 декабря 2025 года. Он сменил на этом посту Александра Лукашевича и приступил к обязанностям в начале 2026 года. Ранее Полянский занимал пост заместителя постпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.