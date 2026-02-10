Рейтинг@Mail.ru
Полянский рассказал о кулуарных контактах с делегациями в ОБСЕ - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/postpred-2073477014.html
Полянский рассказал о кулуарных контактах с делегациями в ОБСЕ
Полянский рассказал о кулуарных контактах с делегациями в ОБСЕ - РИА Новости, 10.02.2026
Полянский рассказал о кулуарных контактах с делегациями в ОБСЕ
Кулуарные контакты с делегациями в ОБСЕ проходят откровенно, рассказал в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T16:32:00+03:00
2026-02-10T16:32:00+03:00
в мире
россия
польша
брюссель
дмитрий полянский
александр лукашевич
обсе
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
https://ria.ru/20260210/obse-2073354955.html
россия
польша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, брюссель, дмитрий полянский, александр лукашевич, обсе, оон
В мире, Россия, Польша, Брюссель, Дмитрий Полянский, Александр Лукашевич, ОБСЕ, ООН
Полянский рассказал о кулуарных контактах с делегациями в ОБСЕ

Полянский: кулуарные контакты с делегациями в ОБСЕ проходят откровенно

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Кулуарные контакты с делегациями в ОБСЕ проходят откровенно, рассказал в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Вполне откровенно, да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом, по словам дипломата, в самом Хофбурге (где регулярно проходят постоянные советы ОБСЕ), во время заседаний, "сложно ожидать", что представители других делегаций будут активно демонстрировать готовность к общению с российской стороной.
"В Евросоюзе сейчас есть страны, которые в принципе выступают против любого диалога с Россией, и они могут создавать проблемы тем, кто, как им кажется, отходит от общей линии. Мы и раньше такое наблюдали, в том числе в ООН, когда, например, прибалтийские страны или Польша могли жаловаться в Брюссель на представителей, которые были более открыты к общению с Россией, чем это считалось допустимым. Думаю, здесь ситуация во многом похожая", - пояснил Полянский.
Полянский был назначен постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене указом президента России 29 декабря 2025 года. Он сменил на этом посту Александра Лукашевича и приступил к обязанностям в начале 2026 года. Ранее Полянский занимал пост заместителя постпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В ОБСЕ усилился запрос на расширение диалога с Россией
Вчера, 07:44
 
В миреРоссияПольшаБрюссельДмитрий ПолянскийАлександр ЛукашевичОБСЕООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала