Посольство России в Турции почтило память погибшего посла Карлова

Коллектив посольства России в Турции в день дипломатического работника почтил память Героя России, посла Андрея Карлова, погибшего в Анкаре

АНКАРА, 10 фев — РИА Новости. Коллектив посольства России в Турции в день дипломатического работника почтил память Героя России, посла Андрея Карлова, погибшего в Анкаре, передаёт корреспондент РИА Новости.

День дипломатического работника в России отмечается 10 февраля.

Сотрудники дипмиссии возложили цветы к бюсту Карлова, установленному на территории посольства. В заявлении отмечалось, что он запомнился коллегам своей честностью, принципиальностью в отстаивании внешнеполитических интересов России, внимательным отношением к гражданам и соотечественникам.

Посол Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре . Нападение совершил сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован на месте. Карлову посмертно присвоили звание Героя России.