13:35 10.02.2026
Посольство России в Турции почтило память погибшего посла Карлова

АНКАРА, 10 фев — РИА Новости. Коллектив посольства России в Турции в день дипломатического работника почтил память Героя России, посла Андрея Карлова, погибшего в Анкаре, передаёт корреспондент РИА Новости.
День дипломатического работника в России отмечается 10 февраля.
"Андрей Геннадьевич Карлов навсегда останется в наших сердцах — как дипломат и как человек", — заявил на церемонии временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.
Сотрудники дипмиссии возложили цветы к бюсту Карлова, установленному на территории посольства. В заявлении отмечалось, что он запомнился коллегам своей честностью, принципиальностью в отстаивании внешнеполитических интересов России, внимательным отношением к гражданам и соотечественникам.
Посол Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован на месте. Карлову посмертно присвоили звание Героя России.
По делу об убийстве были предъявлены обвинения 28 подозреваемым. Суд Анкары приговорил пятерых из них к пожизненному заключению, ещё несколько человек получили длительные сроки лишения свободы. Фигуранты, находящиеся в розыске, выделены в отдельное производство.
В миреРоссияАнкара (провинция)ТурцияАндрей КарловАлексей Иванов
 
 
