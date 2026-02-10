Рейтинг@Mail.ru
18:04 10.02.2026 (обновлено: 18:06 10.02.2026)
Посол в Пекине рассказал о создании Россией и Китаем станции на Луне

Посол Моргулов: Россия и Китай исполняют соглашение о создании станции на Луне

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛуна
Луна. Архивное фото
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Работа по реализации российско-китайского межправсоглашения о создании международной научной лунной станции идет полным ходом, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Полным ходом идет реализация межправсоглашения о создании международной научной лунной станции. Эксперты ведут обсуждение порядка распределения работ, научных и технических аспектов запланированных совместных миссий", - сказал дипломат.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Маск пообещал построить города на Луне и Марсе
9 февраля, 03:18
 
РоссияКитайПекинИгорь Моргулов
 
 
