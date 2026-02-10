https://ria.ru/20260210/posol-2073498408.html
Посол в Пекине рассказал о создании Россией и Китаем станции на Луне
Посол в Пекине рассказал о создании Россией и Китаем станции на Луне
Работа по реализации российско-китайского межправсоглашения о создании международной научной лунной станции идет полным ходом, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2026
Посол в Пекине рассказал о создании Россией и Китаем станции на Луне
Посол Моргулов: Россия и Китай исполняют соглашение о создании станции на Луне