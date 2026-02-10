Рейтинг@Mail.ru
Посол в Пекине рассказал о влиянии санкций на торговлю России и Китая - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 10.02.2026 (обновлено: 17:46 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/posol-2073493316.html
Посол в Пекине рассказал о влиянии санкций на торговлю России и Китая
Посол в Пекине рассказал о влиянии санкций на торговлю России и Китая - РИА Новости, 10.02.2026
Посол в Пекине рассказал о влиянии санкций на торговлю России и Китая
Несмотря на то, что определенное влияние западных санкций на торговлю России и Китая сохраняется, сторонам удалось выстроить устойчивые механизмы проведения... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:44:00+03:00
2026-02-10T17:46:00+03:00
россия
китай
пекин
экономика
игорь моргулов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032318699_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_caa0c1a6e3abcd3f7b52b0aa93a2d551.jpg
https://ria.ru/20260210/posol-2073490203.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032318699_162:0:2118:1467_1920x0_80_0_0_dc1cf71407ee7b1b573120842d4ac9e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, пекин, экономика, игорь моргулов
Россия, Китай, Пекин, Экономика, Игорь Моргулов
Посол в Пекине рассказал о влиянии санкций на торговлю России и Китая

Посол: западные санкции не остановили развитие торговли России и Китая

© AP Photo / Thomas PeterРоссийский флаг в Пекине
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Thomas Peter
Российский флаг в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Несмотря на то, что определенное влияние западных санкций на торговлю России и Китая сохраняется, сторонам удалось выстроить устойчивые механизмы проведения двусторонних расчетов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"К сожалению, сохраняется и определенное влияние западных санкций. Однако хочу подчеркнуть, что они не остановили взаимовыгодное развитие российско-китайской торговли", - сказал дипломат, говоря о российско-китайском торгово-экономическом сотрудничестве.
По словам Моргулова, благодаря координации на уровне правительств и бизнеса России и Китаю "удалось выстроить эффективные каналы взаимодействия, наладить новые производственно-логистические цепочки, устойчивые механизмы проведения двусторонних взаиморасчетов, которые сегодня уже практически полностью осуществляется в рублях и юанях".
По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2025 года снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, составив 228,105 миллиарда долларов.
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Посол в Пекине назвал Россию ведущим поставщиком газа в Китай в 2025 году
Вчера, 17:34
 
РоссияКитайПекинЭкономикаИгорь Моргулов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала