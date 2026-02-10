Посол в Пекине рассказал о влиянии санкций на торговлю России и Китая

ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Несмотря на то, что определенное влияние западных санкций на торговлю России и Китая сохраняется, сторонам удалось выстроить устойчивые механизмы проведения двусторонних расчетов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

"К сожалению, сохраняется и определенное влияние западных санкций. Однако хочу подчеркнуть, что они не остановили взаимовыгодное развитие российско-китайской торговли", - сказал дипломат, говоря о российско-китайском торгово-экономическом сотрудничестве.

По словам Моргулова, благодаря координации на уровне правительств и бизнеса России Китаю "удалось выстроить эффективные каналы взаимодействия, наладить новые производственно-логистические цепочки, устойчивые механизмы проведения двусторонних взаиморасчетов, которые сегодня уже практически полностью осуществляется в рублях и юанях".