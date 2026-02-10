Рейтинг@Mail.ru
17:34 10.02.2026 (обновлено: 17:37 10.02.2026)
Посол в Пекине назвал Россию ведущим поставщиком газа в Китай в 2025 году
Посол в Пекине назвал Россию ведущим поставщиком газа в Китай в 2025 году
Несмотря на изменение мировой ценовой конъюнктуры на энергоносители, Россия в 2025 году смогла закрепиться на позиции ведущего поставщика природного газа в... РИА Новости, 10.02.2026
экономика, россия, китай, пекин, игорь моргулов, сила сибири — 2
Экономика, Россия, Китай, Пекин, Игорь Моргулов, Сила Сибири — 2
Посол в Пекине назвал Россию ведущим поставщиком газа в Китай в 2025 году

Посол: РФ в 2025 году закрепилась на позиции ведущего поставщика газа в Китай

Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Несмотря на изменение мировой ценовой конъюнктуры на энергоносители, Россия в 2025 году смогла закрепиться на позиции ведущего поставщика природного газа в Китай, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
Как отметил посол, изменение мировой ценовой конъюнктуры на энергоносители стало одной из причин снижения объемов российско-китайской торговли в минувшем году.
"При этом по итогам года нашей стране удалось закрепиться на позиции ведущего поставщика природного газа в Китай, что является результатом выхода на проектную мощность газопровода "Сила Сибири" и увеличения отгрузок отечественного СПГ", - сказал дипломат.
Как ранее подсчитало РИА Новости на основании данных, опубликованных главным таможенным управлением КНР, Россия в 2025 году поставила в Китай рекордные 9,799 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 18,3% больше, чем в 2024 году, и в 51 раз больше, чем в 2015 году.
Главное таможенное управление КНР в середине января сообщило, что товарооборот Китая и России по итогам 2025 года снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, составив 228,105 миллиарда долларов.
Заголовок открываемого материала