Посол в Пекине назвал Россию ведущим поставщиком газа в Китай в 2025 году

ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Несмотря на изменение мировой ценовой конъюнктуры на энергоносители, Россия в 2025 году смогла закрепиться на позиции ведущего поставщика природного газа в Китай, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

Как отметил посол, изменение мировой ценовой конъюнктуры на энергоносители стало одной из причин снижения объемов российско-китайской торговли в минувшем году.

"При этом по итогам года нашей стране удалось закрепиться на позиции ведущего поставщика природного газа в Китай , что является результатом выхода на проектную мощность газопровода " Сила Сибири " и увеличения отгрузок отечественного СПГ", - сказал дипломат.

Как ранее подсчитало РИА Новости на основании данных, опубликованных главным таможенным управлением КНР, Россия в 2025 году поставила в Китай рекордные 9,799 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 18,3% больше, чем в 2024 году, и в 51 раз больше, чем в 2015 году.