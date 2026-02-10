Рейтинг@Mail.ru
Посол в Китае рассказал о позиции Пекина по урегулированию на Украине
16:18 10.02.2026 (обновлено: 16:22 10.02.2026)
Посол в Китае рассказал о позиции Пекина по урегулированию на Украине
Китай выступает за долгосрочное и окончательное урегулирование украинского кризиса на основе устранения его первопричин, заявил в интервью РИА Новости посол РФ... РИА Новости, 10.02.2026
в мире, пекин, китай, украина, игорь моргулов
В мире, Пекин, Китай, Украина, Игорь Моргулов
Посол в Китае рассказал о позиции Пекина по урегулированию на Украине

Сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) открылась в Пекине
Сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) открылась в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) открылась в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Китай выступает за долгосрочное и окончательное урегулирование украинского кризиса на основе устранения его первопричин, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
По словам посла, Китай остается на своей последовательной позиции в отношении украинского кризиса, которая учитывает историю и международный контекст возникновения кризиса.
"Принципиально важно, что Пекин выступает за долгосрочное и окончательное урегулирование конфликта на основе устранения его первопричин, приветствует шаги по нахождению политико-дипломатического решения", - сказал Моргулов.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Китай хорошо понимает лицемерие стран Запада, заявил посол
В миреПекинКитайУкраинаИгорь Моргулов
 
 
