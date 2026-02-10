ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. Берн должен отдавать себе отчет в том, что конфискация активов РФ являлась бы кражей, в случае со Швейцарией это был бы выстрел себе в ногу, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

"В Берне должны отдавать себе отчет в том, что такие действия (конфискация активов РФ ) являются кражей. В случае же со Швейцарией , где хранятся активы многих государств, это был бы очевидный выстрел себе в ногу", - сказал дипломат.

Он отметил, что неудивительно, что различные швейцарские представители, включая министра финансов Карин Келлер-Зуттер, неоднократно подчеркивали, что конфискация российских авуаров не стоит на повестке дня.

"О передаче Незалежной замороженных в Швейцарии средств российских граждан, к чему киевский режим ранее активно призывал Берн, речь также пока не идет", - сказал Гармонин

Ранее посол также заявлял, что власти в Берне прекрасно понимают, что воровство российских активов уничтожит реноме Швейцарии как "безопасной гавани" для инвесторов.

Еврокомиссия в прошлом году одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева . Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Однако решение так и не было принято.