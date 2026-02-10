https://ria.ru/20260210/posol-2073399936.html
Российский посол предупредил Швейцарию о последствиях конфискации активов
Российский посол предупредил Швейцарию о последствиях конфискации активов - РИА Новости, 10.02.2026
Российский посол предупредил Швейцарию о последствиях конфискации активов
Берн должен отдавать себе отчет в том, что конфискация активов РФ являлась бы кражей, в случае со Швейцарией это был бы выстрел себе в ногу, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:40:00+03:00
2026-02-10T11:40:00+03:00
2026-02-10T11:40:00+03:00
в мире
швейцария
берн (кантон)
россия
сергей гармонин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055604_0:103:3097:1845_1920x0_80_0_0_bdfe78732c76df44bda0db4b6a0960d9.jpg
https://ria.ru/20260204/aktivy-2072203883.html
https://ria.ru/20260210/bern-2073380085.html
швейцария
берн (кантон)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055604_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fdca9a0833c23d8b30682362bdf6b673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, берн (кантон), россия, сергей гармонин, евросоюз
В мире, Швейцария, Берн (кантон), Россия, Сергей Гармонин, Евросоюз
Российский посол предупредил Швейцарию о последствиях конфискации активов
Посол Гармонин назвал конфискацию активов РФ в Швейцарии выстрелом себе в ногу
ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. Берн должен отдавать себе отчет в том, что конфискация активов РФ являлась бы кражей, в случае со Швейцарией это был бы выстрел себе в ногу, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
"В Берне
должны отдавать себе отчет в том, что такие действия (конфискация активов РФ
) являются кражей. В случае же со Швейцарией
, где хранятся активы многих государств, это был бы очевидный выстрел себе в ногу", - сказал дипломат.
Он отметил, что неудивительно, что различные швейцарские представители, включая министра финансов Карин Келлер-Зуттер, неоднократно подчеркивали, что конфискация российских авуаров не стоит на повестке дня.
"О передаче Незалежной замороженных в Швейцарии средств российских граждан, к чему киевский режим ранее активно призывал Берн, речь также пока не идет", - сказал Гармонин
.
Ранее посол также заявлял, что власти в Берне прекрасно понимают, что воровство российских активов уничтожит реноме Швейцарии как "безопасной гавани" для инвесторов.
Еврокомиссия в прошлом году одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС
на использование российских суверенных активов для поддержки Киева
. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина
условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой
материального ущерба". Однако решение так и не было принято.
РФ не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством.