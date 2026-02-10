Рейтинг@Mail.ru
Российский посол предупредил Швейцарию о последствиях конфискации активов - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/posol-2073399936.html
Российский посол предупредил Швейцарию о последствиях конфискации активов
Российский посол предупредил Швейцарию о последствиях конфискации активов - РИА Новости, 10.02.2026
Российский посол предупредил Швейцарию о последствиях конфискации активов
Берн должен отдавать себе отчет в том, что конфискация активов РФ являлась бы кражей, в случае со Швейцарией это был бы выстрел себе в ногу, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:40:00+03:00
2026-02-10T11:40:00+03:00
в мире
швейцария
берн (кантон)
россия
сергей гармонин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055604_0:103:3097:1845_1920x0_80_0_0_bdfe78732c76df44bda0db4b6a0960d9.jpg
https://ria.ru/20260204/aktivy-2072203883.html
https://ria.ru/20260210/bern-2073380085.html
швейцария
берн (кантон)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055604_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fdca9a0833c23d8b30682362bdf6b673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, берн (кантон), россия, сергей гармонин, евросоюз
В мире, Швейцария, Берн (кантон), Россия, Сергей Гармонин, Евросоюз
Российский посол предупредил Швейцарию о последствиях конфискации активов

Посол Гармонин назвал конфискацию активов РФ в Швейцарии выстрелом себе в ногу

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг на Женевском озере в Женеве
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. Берн должен отдавать себе отчет в том, что конфискация активов РФ являлась бы кражей, в случае со Швейцарией это был бы выстрел себе в ногу, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
Берне должны отдавать себе отчет в том, что такие действия (конфискация активов РФ) являются кражей. В случае же со Швейцарией, где хранятся активы многих государств, это был бы очевидный выстрел себе в ногу", - сказал дипломат.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Euroclear получил с российских активов пять миллиардов евро за год
4 февраля, 14:27
Он отметил, что неудивительно, что различные швейцарские представители, включая министра финансов Карин Келлер-Зуттер, неоднократно подчеркивали, что конфискация российских авуаров не стоит на повестке дня.
"О передаче Незалежной замороженных в Швейцарии средств российских граждан, к чему киевский режим ранее активно призывал Берн, речь также пока не идет", - сказал Гармонин.
Ранее посол также заявлял, что власти в Берне прекрасно понимают, что воровство российских активов уничтожит реноме Швейцарии как "безопасной гавани" для инвесторов.
Еврокомиссия в прошлом году одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Однако решение так и не было принято.
РФ не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством.
Берн - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Российский посол рассказал об отношении Швейцарии к замороженным активам
Вчера, 10:17
 
В миреШвейцарияБерн (кантон)РоссияСергей ГармонинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала