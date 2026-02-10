https://ria.ru/20260210/posol-2073378313.html
Яковенко оценил роль России в мировой политике
Яковенко оценил роль России в мировой политике - РИА Новости, 10.02.2026
Яковенко оценил роль России в мировой политике
Россия, которая традиционно играет балансирующую роль в мировых делах, сегодня делает "большую войну" немыслимой, поделился оценкой с РИА Новости заместитель... РИА Новости, 10.02.2026
Яковенко оценил роль России в мировой политике
Яковенко: Россия делает «большую войну» немыслимой
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия, которая традиционно играет балансирующую роль в мировых делах, сегодня делает "большую войну" немыслимой, поделился оценкой с РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
В комментарии РИА Новости он отметил, что Россия
и СССР
всегда стремились избежать "большой войны" в Европе
при помощи энергичной дипломатии. В частности, как указал собеседник, так было в преддверии Первой и Второй мировой войны, но на Западе предпочли направить германскую агрессию на Восток
.
"Со своей географией и ресурсами, в том числе энергетическими, Россия всегда играла балансирующую роль в мировых делах. Мы и сейчас делаем "большую войну" немыслимой и обеспечиваем всем пространство для дипломатии. Теперь стало ясно, что она обо всем - не только о войне и мире, но и праве на развитие, экономике и финансах, торговле и логистике, информации и истории", - сказал Яковенко
.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.