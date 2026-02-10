Яковенко оценил роль России в мировой политике

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия, которая традиционно играет балансирующую роль в мировых делах, сегодня делает "большую войну" немыслимой, поделился оценкой с РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.