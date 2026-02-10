Рейтинг@Mail.ru
Яковенко оценил роль России в мировой политике - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/posol-2073378313.html
Яковенко оценил роль России в мировой политике
Яковенко оценил роль России в мировой политике - РИА Новости, 10.02.2026
Яковенко оценил роль России в мировой политике
Россия, которая традиционно играет балансирующую роль в мировых делах, сегодня делает "большую войну" немыслимой, поделился оценкой с РИА Новости заместитель... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:10:00+03:00
2026-02-10T10:10:00+03:00
в мире
россия
ссср
европа
александр яковенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001489121_0:0:2807:1579_1920x0_80_0_0_3737c3b9403c7d238bd79815691aff69.jpg
https://ria.ru/20260209/orban-2073209662.html
россия
ссср
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001489121_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_7d2702a9c4692849f4ad20c19af4a429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ссср, европа, александр яковенко
В мире, Россия, СССР, Европа, Александр Яковенко
Яковенко оценил роль России в мировой политике

Яковенко: Россия делает «большую войну» немыслимой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Александр Яковенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия, которая традиционно играет балансирующую роль в мировых делах, сегодня делает "большую войну" немыслимой, поделился оценкой с РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
В комментарии РИА Новости он отметил, что Россия и СССР всегда стремились избежать "большой войны" в Европе при помощи энергичной дипломатии. В частности, как указал собеседник, так было в преддверии Первой и Второй мировой войны, но на Западе предпочли направить германскую агрессию на Восток.
"Со своей географией и ресурсами, в том числе энергетическими, Россия всегда играла балансирующую роль в мировых делах. Мы и сейчас делаем "большую войну" немыслимой и обеспечиваем всем пространство для дипломатии. Теперь стало ясно, что она обо всем - не только о войне и мире, но и праве на развитие, экономике и финансах, торговле и логистике, информации и истории", - сказал Яковенко.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Это безумие!" Орбан набросился на Рютте из-за слов о войне с Россией
Вчера, 14:38
 
В миреРоссияСССРЕвропаАлександр Яковенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала