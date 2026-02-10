Рейтинг@Mail.ru
Подвижек к восстановлению прямого авиасообщения с США нет, заявил Дарчиев - РИА Новости, 10.02.2026
07:55 10.02.2026
Подвижек к восстановлению прямого авиасообщения с США нет, заявил Дарчиев
Подвижек к восстановлению прямого авиасообщения с США нет, заявил Дарчиев - РИА Новости, 10.02.2026
Подвижек к восстановлению прямого авиасообщения с США нет, заявил Дарчиев
Восстановление прямого авиасообщения должно стать первым шагом к нормализации торгово-экономических отношений России и США, но пока продвижения в этом вопросе... РИА Новости, 10.02.2026
в мире
россия
сша
москва
александр дарчиев
россия
сша
москва
в мире, россия, сша, москва, александр дарчиев
В мире, Россия, США, Москва, Александр Дарчиев
Подвижек к восстановлению прямого авиасообщения с США нет, заявил Дарчиев

Посол Дарчиев: Россия и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДиректор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев
Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Восстановление прямого авиасообщения должно стать первым шагом к нормализации торгово-экономических отношений России и США, но пока продвижения в этом вопросе нет, сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.
"Мы конкретно предлагаем восстановить в качестве первого шага прямое воздушное сообщение между нашими странами, пока продвижения по этому направлению нет, но мы работаем, и есть заинтересованность деловых кругов, в том числе американских и наших", - сказал журналистам высокопоставленный дипломат.
По его словам, отношения Москвы и Вашингтона "нужно вернуть к нормальности не только в контексте урегулирования украинского кризиса, но и в вопросе восстановления торгово-экономических и торгово-инвестиционных связей".
