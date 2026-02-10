Подвижек к восстановлению прямого авиасообщения с США нет, заявил Дарчиев

ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Восстановление прямого авиасообщения должно стать первым шагом к нормализации торгово-экономических отношений России и США, но пока продвижения в этом вопросе нет, сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.

"Мы конкретно предлагаем восстановить в качестве первого шага прямое воздушное сообщение между нашими странами, пока продвижения по этому направлению нет, но мы работаем, и есть заинтересованность деловых кругов, в том числе американских и наших", - сказал журналистам высокопоставленный дипломат.