Подвижек к восстановлению прямого авиасообщения с США нет, заявил Дарчиев
2026-02-10T07:55:00+03:00
Подвижек к восстановлению прямого авиасообщения с США нет, заявил Дарчиев
Посол Дарчиев: Россия и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Восстановление прямого авиасообщения должно стать первым шагом к нормализации торгово-экономических отношений России и США, но пока продвижения в этом вопросе нет, сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.
"Мы конкретно предлагаем восстановить в качестве первого шага прямое воздушное сообщение между нашими странами, пока продвижения по этому направлению нет, но мы работаем, и есть заинтересованность деловых кругов, в том числе американских и наших", - сказал журналистам высокопоставленный дипломат.
По его словам, отношения Москвы
и Вашингтона
"нужно вернуть к нормальности не только в контексте урегулирования украинского кризиса, но и в вопросе восстановления торгово-экономических и торгово-инвестиционных связей".