Знакомые соучастницы покушения на генерала Алексеева назвали ее аферисткой

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пособница покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая (Антонюк) была аферисткой и обманывала знакомых на деньги, рассказала РИА Новости ее знакомая.
"Она не раз обманывала знакомых на деньги, говорила, что хочет переехать в Израиль", - рассказала женщина.
По ее словам, несколько лет назад Серебрицкая работала в мясном магазине в Подмосковье.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. По данным СК РФ Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Корба уже арестован. Установлены пособники преступления - граждане РФ Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения. Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину.