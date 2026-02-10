Знакомые соучастницы покушения на генерала Алексеева назвали ее аферисткой

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пособница покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая (Антонюк) была аферисткой и обманывала знакомых на деньги, рассказала РИА Новости ее знакомая.

"Она не раз обманывала знакомых на деньги, говорила, что хочет переехать в Израиль", - рассказала женщина.