При экстренной посадке Ан-24 в Бурятии никто не пострадал
При экстренной посадке Ан-24 в Бурятии никто не пострадал - РИА Новости, 10.02.2026
Пострадавших при экстренной посадке самолета Ан-24 из-за отказа одного из двигателей в аэропорту бурятском Нижнеанагрска нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.02.2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Пострадавших при экстренной посадке самолета Ан-24 в Бурятии нет