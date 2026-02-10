Рейтинг@Mail.ru
При экстренной посадке Ан-24 в Бурятии никто не пострадал
10:31 10.02.2026
При экстренной посадке Ан-24 в Бурятии никто не пострадал
2026-02-10T10:31:00+03:00
2026-02-10T10:31:00+03:00
происшествия
республика бурятия
иркутск
бодайбо
ан-24
республика бурятия
иркутск
бодайбо
УЛАН-УДЭ, 10 фев - РИА Новости. Пострадавших при экстренной посадке самолета Ан-24 из-за отказа одного из двигателей в аэропорту бурятском Нижнеанагрска нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ведомство сообщало, что самолет Ан-24 компании "Ангара", выполнявший санитарный рейс из Иркутска в Бодайбо совершил посадку в аэропорту Нижнеанагрска в Бурятии из-за отключения одного двигателя.
"Нет, все благополучно", - ответил собеседник на вопрос корреспондента, нет ли пострадавших при экстренной посадке Ан-24 в Бурятии.
Байкало-Ангарская и Байкальская транспортная прокуратура организовала проверка исполнения законодательства о безопасности полётов. Восточно-Байкальский следственный отдел начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Минтранс рассказал о правах россиян при посадке на запасном аэродроме
29 января, 03:23
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
