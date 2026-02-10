https://ria.ru/20260210/poljanskij-2073433452.html
Полянский рассказал об отношении стран ОБСЕ к контактам с Россией
Полянский рассказал об отношении стран ОБСЕ к контактам с Россией - РИА Новости, 10.02.2026
Полянский рассказал об отношении стран ОБСЕ к контактам с Россией
Единой линии "не общаться с Россией" среди стран ОБСЕ нет, заявил в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T13:38:00+03:00
2026-02-10T13:38:00+03:00
2026-02-10T13:38:00+03:00
в мире
россия
вена
нью-йорк (город)
дмитрий полянский
александр лукашевич
обсе
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
https://ria.ru/20260210/obse-2073354955.html
россия
вена
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вена, нью-йорк (город), дмитрий полянский, александр лукашевич, обсе, оон
В мире, Россия, Вена, Нью-Йорк (город), Дмитрий Полянский, Александр Лукашевич, ОБСЕ, ООН
Полянский рассказал об отношении стран ОБСЕ к контактам с Россией
Полянский: единой линии «не общаться с Россией» среди стран ОБСЕ нет