https://ria.ru/20260210/poljanskij-2073383970.html
Полянский призвал ОБСЕ заняться архитектурой евразийской безопасности
Полянский призвал ОБСЕ заняться архитектурой евразийской безопасности - РИА Новости, 10.02.2026
Полянский призвал ОБСЕ заняться архитектурой евразийской безопасности
Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал эту Организацию заняться архитектурой евразийской безопасности. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:33:00+03:00
в мире
россия
вена
нью-йорк (город)
дмитрий полянский
александр лукашевич
обсе
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043981165_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_ec2160aebb38846186f668fdf61f4188.jpg
https://ria.ru/20260206/obse-2072796250.html
В мире, Россия, Вена, Нью-Йорк (город), Дмитрий Полянский, Александр Лукашевич, ОБСЕ, ООН
Полянский призвал ОБСЕ заняться архитектурой евразийской безопасности
Полянский призвал ОБСЕ определить ошибки в создании системы безопасности Европы