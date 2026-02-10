https://ria.ru/20260210/pokushenie-2073442234.html
ФСБ назвала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева
ФСБ назвала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 10.02.2026
ФСБ назвала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева
Третьим соучастником подготовки покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева оказался сын задержанного ранее Виктора Васина,... РИА Новости, 10.02.2026
россия
украина
москва
ФСБ назвала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева
ФСБ: соучастником покушения на Алексеева оказался сын задержанного Васина