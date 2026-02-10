Рейтинг@Mail.ru
ФСБ назвала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева
14:09 10.02.2026 (обновлено: 15:00 10.02.2026)
ФСБ назвала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева
ФСБ назвала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 10.02.2026
ФСБ назвала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева
Третьим соучастником подготовки покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева оказался сын задержанного ранее Виктора Васина,... РИА Новости, 10.02.2026
ФСБ назвала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева

ФСБ: соучастником покушения на Алексеева оказался сын задержанного Васина

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Третьим соучастником подготовки покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева оказался сын задержанного ранее Виктора Васина, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"П. Васин обеспечил ранее задержанных агента Службы безопасности Украины (далее – СБУ) Корбу Любомира, 1960 года рождения, и своего отца Васина Виктора, 1959 года рождения", - говорится в сообщении.
В жилом доме в Москве 6 февраля было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на Алексеева, Любомира Корбу, задержали в Дубае и передали России. Согласно данным суда, он арестован. Пособниками преступления оказались двое граждан России - Серебрицкая, 1971 рождения, и Виктор Васин, 1959 года рождения. ФСБ России позже сообщила, что задержанные исполнитель и его пособник признали вину.
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Источник рассказал о состоянии генерала Алексеева после покушения
Вчера, 12:10
 
