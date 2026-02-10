Рейтинг@Mail.ru
Односельчанин рассказал о пособнице покушения на генерала Алексеева
01:14 10.02.2026
01:14 10.02.2026
Односельчанин рассказал о пособнице покушения на генерала Алексеева
Односельчанин рассказал о пособнице покушения на генерала Алексеева
в мире, россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), покушение на генерала алексеева в москве
В мире, Россия, Москва, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Односельчанин рассказал о пособнице покушения на генерала Алексеева

РИА Новости: пособницу покушения на генерала Алексеева могли соблазнить деньгами

© ЦОС ФСБ РФПособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая
Пособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© ЦОС ФСБ РФ
Пособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая. Архивное фото
ХОРОШЕЕ (ЛНР), 10 фев — РИА Новости. Сообщница преступника, стрелявшего в генерала Владимира Алексеева, Зинаида Серебрицкая, не была проукраинских взглядов, ее могли соблазнить деньгами, сообщил РИА Новости один из жителей села Хорошее в ЛНР.
Ранее жительница села Хорошее рассказала РИА Новости, что Серебрицкую в родном селе видели в 2024 году - там она продавала дом площадью 86 квадратных метров.
Пособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Знакомые соучастницы покушения на генерала Алексеева назвали ее аферисткой
00:40
"Сейчас мало верится, что она такая. По взглядам она была - абы где-нибудь заработать денег. Не было у неё никаких супер-взглядов (проукраинских - ред.) вообще", - предположил местный житель.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. По данным СК РФ, Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Корба уже арестован. Установлены пособники преступления - граждане РФ Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения. Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину.
Пособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Соучастница покушения на Алексеева до 2020 года была гражданкой Украины
