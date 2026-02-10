Рейтинг@Mail.ru
Метеоролог рассказал о погоде в Москве в первые дни недели - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/pogoda-2073338866.html
Метеоролог рассказал о погоде в Москве в первые дни недели
Метеоролог рассказал о погоде в Москве в первые дни недели - РИА Новости, 10.02.2026
Метеоролог рассказал о погоде в Москве в первые дни недели
Солнечная и морозная погода ожидает Москву в первой половине недели, заявил РИА Новости заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T02:25:00+03:00
2026-02-10T02:25:00+03:00
общество
москва
роман вильфанд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071933856_0:182:3088:1919_1920x0_80_0_0_8657bb05b16e90a149f29c75a9e1e408.jpg
https://ria.ru/20260209/pogoda-2073242528.html
https://ria.ru/20260207/morozy-2072826653.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071933856_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_67cec044404535d3c76bb1e852d82cbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, роман вильфанд
Общество, Москва, Роман Вильфанд
Метеоролог рассказал о погоде в Москве в первые дни недели

РИА Новости: солнечная и морозная погода ждет Москву в первой половине недели

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди на ВДНХ в Москве
Люди на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люди на ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Солнечная и морозная погода ожидает Москву в первой половине недели, заявил РИА Новости заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд.
"Длительный период не просто холодной, а очень холодной погоды, который тянется уже почти две недели, вот он и в течение первой половины нынешней недели тоже будет продолжаться. И связано это с тем, что, хоть воздушные массы приходят к нам с запада, они все равно сформированы в северных регионах, они холодные по определению. Адвекция холодных воздушных масс определяет температурный режим в центре Европейской России", - сказал Вильфанд.
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Масленицу
Вчера, 16:30
Он отметил, что воздушные массы идут по восточной периферии антициклона, принося холодный воздух.
"Давление не низкое, в течение вторника и среды существенных осадков не ожидается. Довольно часто будет выглядывать солнышко. Температуры невысокие. В ночь на вторник в Москве в центре прогнозируется в диапазоне минус 10-12 градусов, в спальных районах будет доходить до -16, а в области до -18. Днем тоже совсем не жарко. В послеполуденные часы минус 8-10 это максимальная температура, а утром холодно, минус 13-14 градусов", - добавил метеоролог.
По данным учёного, температурный фон в ближайшие дни будет на 7-9 градусов ниже нормы.
Прохожий на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Синоптик сообщила, что в Москве сохранится морозная погода
7 февраля, 01:42
 
ОбществоМоскваРоман Вильфанд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала