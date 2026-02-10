Метеоролог рассказал о погоде в Москве в первые дни недели

https://ria.ru/20260210/pogoda-2073338866.html
Солнечная и морозная погода ожидает Москву в первой половине недели, заявил РИА Новости заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд.
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Солнечная и морозная погода ожидает Москву в первой половине недели, заявил РИА Новости заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд.
"Длительный период не просто холодной, а очень холодной погоды, который тянется уже почти две недели, вот он и в течение первой половины нынешней недели тоже будет продолжаться. И связано это с тем, что, хоть воздушные массы приходят к нам с запада, они все равно сформированы в северных регионах, они холодные по определению. Адвекция холодных воздушных масс определяет температурный режим в центре Европейской России", - сказал Вильфанд
Он отметил, что воздушные массы идут по восточной периферии антициклона, принося холодный воздух.
"Давление не низкое, в течение вторника и среды существенных осадков не ожидается. Довольно часто будет выглядывать солнышко. Температуры невысокие. В ночь на вторник в Москве
в центре прогнозируется в диапазоне минус 10-12 градусов, в спальных районах будет доходить до -16, а в области до -18. Днем тоже совсем не жарко. В послеполуденные часы минус 8-10 это максимальная температура, а утром холодно, минус 13-14 градусов", - добавил метеоролог.
По данным учёного, температурный фон в ближайшие дни будет на 7-9 градусов ниже нормы.