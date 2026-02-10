Метеоролог рассказал о погоде в Москве в первые дни недели

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Солнечная и морозная погода ожидает Москву в первой половине недели, заявил РИА Новости заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд.

Он отметил, что воздушные массы идут по восточной периферии антициклона, принося холодный воздух.

По данным учёного, температурный фон в ближайшие дни будет на 7-9 градусов ниже нормы.