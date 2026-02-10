Рейтинг@Mail.ru
Подрядчик Минобороны предъявил два требования к Тимуру Иванову - РИА Новости, 10.02.2026
08:18 10.02.2026 (обновлено: 10:26 10.02.2026)
Подрядчик Минобороны предъявил два требования к Тимуру Иванову
АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), строительный подрядчик Минобороны, предъявил к бывшему заместителю главы ведомства Тимуру Иванову два... РИА Новости, 10.02.2026
москва, тимур иванов, московский городской суд, оборонстрой, агентство по страхованию вкладов
Москва, Тимур Иванов, Московский городской суд, ОборонСтрой, Агентство по страхованию вкладов
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны Тимур Иванов в суде
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), строительный подрядчик Минобороны, предъявил к бывшему заместителю главы ведомства Тимуру Иванову два требования на 405 миллионов рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Одно требование на 217 миллионов основано на приговоре Мосгорсуда от 1 июля 2025 года, второе, на 188 миллионов, — это "убытки, причиненные АО "ГУОВ" в результате ненадлежащего исполнения должником полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Оборонстрой".
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Налоговая предъявила к Тимуру Иванову требование на 781 тысячу рублей
22 января, 17:06
ГУОВ занимается строительством жилых зданий, образовательных учреждений и специальных объектов для Министерства обороны. С октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил Иванов. Через месяц после ухода он стал заместителем министра обороны.
Иванова задержали в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В июле 2025-го Мосгорсуд в приговорил его к 13,5 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей. ГУОВ было одним из потерпевших по делу о хищениях в "Оборонстрое", по его иску суд взыскал с Иванова 217 миллионов рублей.
В ноябре Арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Самое крупное требование на почти четыре миллиарда рублей предъявило Агентство по страхованию вкладов, которое также признали потерпевшим по уголовному делу.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
У Иванова изъяли особняк, "сталинский" лимузин и драгоценности
5 декабря 2025, 19:31
 
МоскваТимур ИвановМосковский городской судОборонСтройАгентство по страхованию вкладов
 
 
