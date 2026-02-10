Подрядчик Минобороны предъявил два требования к Тимуру Иванову

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), строительный подрядчик Минобороны, предъявил к бывшему заместителю главы ведомства Тимуру Иванову два требования на 405 миллионов рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.