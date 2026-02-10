Подрядчик Минобороны предъявил два требования к Тимуру Иванову

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), строительный подрядчик Минобороны, предъявил к бывшему заместителю главы ведомства Тимуру Иванову два требования на 405 миллионов рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Одно требование на 217 миллионов основано на приговоре Мосгорсуда от 1 июля 2025 года, второе, на 188 миллионов, — это "убытки, причиненные АО "ГУОВ" в результате ненадлежащего исполнения должником полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Оборонстрой".
ГУОВ занимается строительством жилых зданий, образовательных учреждений и специальных объектов для Министерства обороны. С октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил Иванов. Через месяц после ухода он стал заместителем министра обороны.
Иванова задержали в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В июле 2025-го Мосгорсуд в приговорил его к 13,5 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей. ГУОВ было одним из потерпевших по делу о хищениях в "Оборонстрое", по его иску суд взыскал с Иванова 217 миллионов рублей.
В ноябре Арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Самое крупное требование на почти четыре миллиарда рублей предъявило Агентство по страхованию вкладов, которое также признали потерпевшим по уголовному делу.
