В Совфеде предложили отделить вход в подъезд для коммерческих объектов

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В Совфеде предложили разделить в жилых домах вход для жилой зоны и для коммерческих объектов, таких как парикмахерские, пункты выдачи заказов, офисы, соответствующее письмо член комитета СФ по регполитике Олег Голов направил главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину.

"Мною прорабатывается законодательная инициатива.. Предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ, а также в соответствующие своды правил, закрепив обязательное требование: все нежилые помещения в многоквартирных домах (МКД), используемые для коммерческой деятельности, должны быть оборудованы изолированными от жилой части здания входами (выходами)", - говорится в обращении, документ есть в распоряжении РИА Новости.

Понятно, что ситуация в городах-миллионниках и в малых населенных пунктах кардинально отличается, добавил сенатор. В небольших городах и поселках, где альтернативные площади для малого бизнеса ограничены, жесткий запрет может привести к закрытию социально значимых объектов шаговой доступности, пояснил Голов.

"В этой связи инициатива предполагает гибкий подход: предлагается на федеральном уровне закрепить общую норму о необходимости обособленного входа (в жилой дом – ред.), но при этом наделить субъекты РФ полномочиями самостоятельно определять особенности применения данного требования. Региональные власти, исходя из местной специфики, плотности населения и градостроительной ситуации, смогут либо вводить прямой запрет на использование общих подъездов для коммерции, либо устанавливать исключения для определенных категорий населенных пунктов", - уточнил парламентарий.

По его словам, такой подход согласуется с принципами разграничения полномочий и позволит найти баланс между интересами бизнеса и правом граждан на комфортное проживание.

Сенатор пояснил, что эта тема обсуждалась в ходе круглого стола на тему "Вопросы целевого использования нежилых помещений в многоквартирных домах". В ходе дискуссии с участием представителей регионов, экспертного сообщества и общественных организаций, была поднята острая проблема, касающаяся бесконтрольного использования общей долевой собственности и нарушения прав жильцов при эксплуатации коммерческих помещений в жилых домах.

Практика показывает, что отсутствие обособленного входа для нежилых помещений неизбежно порождает социальное напряжение, подчеркнул политик.

"Граждане справедливо жалуются на нарушение санитарных норм, снижение уровня безопасности из-за свободного доступа посторонних лиц в подъезды, порчу общедомового имущества и постоянный шум. В условиях плотной городской застройки крупных агломераций совместное использование подъездов жильцами квартир и посетителями коммерческих организаций становится источником постоянных бытовых конфликтов", - отметил он.