"Почта России" опровергла массовые увольнения сотрудников - РИА Новости, 10.02.2026
14:30 10.02.2026
"Почта России" опровергла массовые увольнения сотрудников
"Почта России" опровергла массовые увольнения сотрудников
"Почта России" опровергла массовые увольнения сотрудников

"Почта России" опровергла информацию о массовых увольнениях сотрудников

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Почта России" опровергла информацию о массовых увольнениях сотрудников - их ротация находится на уровне, ниже среднемесячного, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее во вторник Telegram-канал Mash сообщил, что с начала года уволилось около пяти тысяч почтальонов, операторов и руководителей отделений. По данным канала, причиной являются низкие зарплаты и постоянно растущие списки обязанностей.
"Информация не соответствует действительности, ротация сотрудников - ниже среднемесячной", - сказали в пресс-службе.
В конце 2025 года "Почта России" уже опровергала информацию о массовых увольнениях сотрудников, приводя данные о текучести персонала - за 11 месяцев она составляла 32,9%. Там же отмечали, что компания проводит мероприятия по повышению эффективности труда, в том числе обучение персонала, автоматизацию и цифровизацию процессов, а также соблюдает обязательства перед сотрудниками.
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Володин назвал сроки законодательного решения проблемы "Почты России"
© 2026 МИА «Россия сегодня»
