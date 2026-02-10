"Почта России" опровергла массовые увольнения сотрудников

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Почта России" опровергла информацию о массовых увольнениях сотрудников - их ротация находится на уровне, ниже среднемесячного, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее во вторник Telegram-канал Mash сообщил, что с начала года уволилось около пяти тысяч почтальонов, операторов и руководителей отделений. По данным канала, причиной являются низкие зарплаты и постоянно растущие списки обязанностей.