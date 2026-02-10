Рейтинг@Mail.ru
Боевик ВСУ рассказал, как сдался в плен российским военнослужащим - РИА Новости, 10.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 10.02.2026 (обновлено: 09:42 10.02.2026)
Боевик ВСУ рассказал, как сдался в плен российским военнослужащим
Боевик ВСУ рассказал, как сдался в плен российским военнослужащим - РИА Новости, 10.02.2026
Боевик ВСУ рассказал, как сдался в плен российским военнослужащим
Пленный военный ВСУ Дмитрий Коломоец рассказал, что он и его сослуживец при сдаче в плен выбежали из атакованного укрытия с криками "Свои, мы сдаемся". РИА Новости, 10.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
Пленный ВСУ рассказал об отношении российских военных
Пленный ВСУ рассказал об отношении российских военных
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Боевик ВСУ рассказал, как сдался в плен российским военнослужащим

Бывший солдат ВСУ рассказал, как выбежал из укрытия, чтобы сдаться в плен

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пленный военный ВСУ Дмитрий Коломоец рассказал, что он и его сослуживец при сдаче в плен выбежали из атакованного укрытия с криками "Свои, мы сдаемся".
По информации оборонного ведомства, Коломоец сдался в плен военнослужащими группировки войск "Север" на Хатненском участке фронта.
"Кинули гранату большую, она бахнула - мы сразу выбежали с криком "Сдаемся!". "Свои, мы сдаемся". Ну, мы крикнули "Свои", да. Мы не знали, кто пришел, либо ваши (военные ВС РФ - ред.), либо кто-то еще... Мы крикнули "Свои, мы сдаемся"... Мы просто сидели, мы не ожидали. Сидели, просто слышал звук щелчка, успели забежать за угол и тут взрыв", - сказал пленный.
Он добавил, что российские военнослужащие угостили их сигаретами, а также накормили и напоили.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
