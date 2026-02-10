https://ria.ru/20260210/plennyy-2073359779.html
Боевик ВСУ рассказал, как сдался в плен российским военнослужащим
Боевик ВСУ рассказал, как сдался в плен российским военнослужащим
Боевик ВСУ рассказал, как сдался в плен российским военнослужащим
Пленный военный ВСУ Дмитрий Коломоец рассказал, что он и его сослуживец при сдаче в плен выбежали из атакованного укрытия с криками "Свои, мы сдаемся". РИА Новости, 10.02.2026
Бывший солдат ВСУ рассказал, как выбежал из укрытия, чтобы сдаться в плен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пленный военный ВСУ Дмитрий Коломоец рассказал, что он и его сослуживец при сдаче в плен выбежали из атакованного укрытия с криками "Свои, мы сдаемся".
По информации оборонного ведомства, Коломоец сдался в плен военнослужащими группировки войск "Север" на Хатненском участке фронта.
"Кинули гранату большую, она бахнула - мы сразу выбежали с криком "Сдаемся!". "Свои, мы сдаемся". Ну, мы крикнули "Свои", да. Мы не знали, кто пришел, либо ваши (военные ВС РФ - ред.), либо кто-то еще... Мы крикнули "Свои, мы сдаемся"... Мы просто сидели, мы не ожидали. Сидели, просто слышал звук щелчка, успели забежать за угол и тут взрыв", - сказал пленный.
Он добавил, что российские военнослужащие угостили их сигаретами, а также накормили и напоили.