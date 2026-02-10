https://ria.ru/20260210/peskov-2073422739.html
В Кремле напомнили Турции о режиме нераспространения ядерного оружия
В Кремле напомнили Турции о режиме нераспространения ядерного оружия
В Кремле напомнили Турции о режиме нераспространения ядерного оружия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне заявлений Анкары по ядерной гонке напомнил о режиме нераспространения ядерного оружия, назвав это... РИА Новости, 10.02.2026
