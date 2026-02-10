Песков подтвердил контакты между Москвой и Парижем

Добавлен контекст (2 абзац)
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил имевшие место контакты между Москвой и Парижем.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Песков, в свою очередь, сообщал, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнял, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
"Действительно, имели место контакты, это мы можем подтвердить, которые при желании и при необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, восстановил ли Париж контакты с Москвой на техническом уровне, как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.