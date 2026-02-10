Песков подтвердил контакты между Москвой и Парижем

"Действительно, имели место контакты, это мы можем подтвердить, которые при желании и при необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, восстановил ли Париж контакты с Москвой на техническом уровне, как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.