Из стран Европы только Франция предложила возобновить диалог, заявил Песков - РИА Новости, 10.02.2026
12:17 10.02.2026 (обновлено: 12:28 10.02.2026)
Из стран Европы только Франция предложила возобновить диалог, заявил Песков
Из стран Европы только Франция предложила возобновить диалог, заявил Песков
в мире, россия, франция, евросоюз, париж, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Франция, Евросоюз, Париж, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Из стран Европы только Франция предложила возобновить диалог, заявил Песков

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Кроме Парижа, инициатив по возобновлению диалога с Россией от других европейских столиц до сих пор не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Макрон ранее заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Песков, в свою очередь, сообщал, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
"Что касается других европейских столиц, то подобных инициатив до сих пор не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не последовали ли примеру Франции другие европейские государства.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Макрон предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией
