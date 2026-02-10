Россия всегда была сторонницей поддержания диалога, заявил Песков

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия всегда была сторонницей поддержания диалога, только он, а не конфронтация, может способствовать решению самых сложных проблем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия всегда была сторонницей поддержания диалога, что, по нашему мнению, по нашей убежденности, может способствовать решению самых актуальных, самых сложных проблем. Сами по себе они не решатся, и конфронтация не поможет их решить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, восстановил ли Париж контакты с Москвой на техническом уровне, как утверждал президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон ранее утверждал, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков, в свою очередь, сообщал, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательны. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.