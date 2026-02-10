Рейтинг@Mail.ru
Россия всегда была сторонницей поддержания диалога, заявил Песков - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 10.02.2026 (обновлено: 12:22 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/peskov-2073413116.html
Россия всегда была сторонницей поддержания диалога, заявил Песков
Россия всегда была сторонницей поддержания диалога, заявил Песков - РИА Новости, 10.02.2026
Россия всегда была сторонницей поддержания диалога, заявил Песков
Россия всегда была сторонницей поддержания диалога, только он, а не конфронтация, может способствовать решению самых сложных проблем, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:13:00+03:00
2026-02-10T12:22:00+03:00
россия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260210/peskov-2073410607.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
Россия всегда была сторонницей поддержания диалога, заявил Песков

Песков: только диалог может способствовать решению самых сложных проблем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия всегда была сторонницей поддержания диалога, только он, а не конфронтация, может способствовать решению самых сложных проблем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия всегда была сторонницей поддержания диалога, что, по нашему мнению, по нашей убежденности, может способствовать решению самых актуальных, самых сложных проблем. Сами по себе они не решатся, и конфронтация не поможет их решить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, восстановил ли Париж контакты с Москвой на техническом уровне, как утверждал президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон ранее утверждал, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков, в свою очередь, сообщал, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательны. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Песков ответил на вопрос о дате следующих контактов по Украине
Вчера, 12:11
 
РоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала