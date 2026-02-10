https://ria.ru/20260210/peskov-2073410607.html
Песков ответил на вопрос о дате следующих контактов по Украине
Москва рассчитывает, что новый раунд переговоров по Украине пройдет скоро, но конкретных дат пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.02.2026
