Путин проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:11:00+03:00
2026-02-10T12:11:00+03:00
2026-02-10T12:20:00+03:00
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
россия
2026
Новости
ru-RU
владимир путин, политика, россия, дмитрий песков
