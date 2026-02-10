Рейтинг@Mail.ru
В Перми проводят проверку после смерти студента в общежитии
10:18 10.02.2026 (обновлено: 12:43 10.02.2026)
В Перми проводят проверку после смерти студента в общежитии
В Перми проводят проверку после смерти студента в общежитии - РИА Новости, 10.02.2026
В Перми проводят проверку после смерти студента в общежитии
Следователи разбираются в истории со смертью несовершеннолетнего студента в душе в общежитии в Перми, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 10.02.2026
В Перми проводят проверку после смерти студента в общежитии

СК начал проверку после смерти несовершеннолетнего студента в общежитии в Перми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ПЕРМЬ, 10 фев - РИА Новости. Следователи разбираются в истории со смертью несовершеннолетнего студента в душе в общежитии в Перми, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в пермском общежитии на Рабоче-Крестьянской улице студент погиб в душе - якобы юноша внезапно потерял сознание и пролежал под льющейся водой около полутора часов, пока его не нашли. Спасти парня не удалось.
"Следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего в Свердловском районе Перми", - рассказали в ведомстве.
Сотрудник Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Екатеринбурге возбудили дело после гибели девятиклассника на перемене
9 февраля, 13:57
