В Перми проводят проверку после смерти студента в общежитии

ПЕРМЬ, 10 фев - РИА Новости. Следователи разбираются в истории со смертью несовершеннолетнего студента в душе в общежитии в Перми, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в пермском общежитии на Рабоче-Крестьянской улице студент погиб в душе - якобы юноша внезапно потерял сознание и пролежал под льющейся водой около полутора часов, пока его не нашли. Спасти парня не удалось.