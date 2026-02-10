https://ria.ru/20260210/perm-2073380526.html
В Перми проводят проверку после смерти студента в общежитии
В Перми проводят проверку после смерти студента в общежитии - РИА Новости, 10.02.2026
В Перми проводят проверку после смерти студента в общежитии
Следователи разбираются в истории со смертью несовершеннолетнего студента в душе в общежитии в Перми, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:18:00+03:00
2026-02-10T10:18:00+03:00
2026-02-10T12:43:00+03:00
происшествия
россия
пермь
свердловский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_0:96:2784:1662_1920x0_80_0_0_b8190601beeae55263de603f74b09f88.jpg
https://ria.ru/20260209/ekaterinburg-2073192043.html
россия
пермь
свердловский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_221:0:2564:1757_1920x0_80_0_0_a8ebd38de71deee4987159c771144aaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермь, свердловский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Свердловский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми проводят проверку после смерти студента в общежитии
СК начал проверку после смерти несовершеннолетнего студента в общежитии в Перми