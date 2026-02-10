https://ria.ru/20260210/perevodchiki-2073473483.html
В МИД рассказали про условия работы переводчиков
В МИД рассказали про условия работы переводчиков - РИА Новости, 10.02.2026
В МИД рассказали про условия работы переводчиков
Переводчики МИД России готовы к работе в гибком режиме, любым нагрузкам и экзотическим местам работы, рассказал РИА новости глава департамента лингвистического... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T16:17:00+03:00
2026-02-10T16:17:00+03:00
2026-02-10T16:17:00+03:00
общество
россия
республика алтай
лондон
владимир путин
муаммар каддафи
патриарх кирилл (владимир гундяев)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
https://ria.ru/20260210/diplomaty-2073365367.html
https://ria.ru/20260210/diplomaty-2073468373.html
россия
республика алтай
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, республика алтай, лондон, владимир путин, муаммар каддафи, патриарх кирилл (владимир гундяев), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), большой театр
Общество, Россия, Республика Алтай, Лондон, Владимир Путин, Муаммар Каддафи, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Большой театр
В МИД рассказали про условия работы переводчиков
РИА Новости: переводчики МИД готовы к работе в гибком режиме и любым нагрузкам
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Переводчики МИД России готовы к работе в гибком режиме, любым нагрузкам и экзотическим местам работы, рассказал РИА новости глава департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Сергей Грицай.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России
10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина
в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
Грицай отметил, что департамент работает круглосуточно 365 дней в году, и сотрудники всегда должны быть готовы к важным заданиям, связанным с обеспечением участия высших должностных лиц Российской Федерации в различных международных мероприятиях, без оглядки на время суток, красные даты календаря и условия работы.
«
"Что касается вопроса о самом экзотическом месте работы, то нашим переводчикам доводилось демонстрировать профессиональное мастерство в вертолете в небе над Алтаем
, в походном шатре Муаммара Каддафи
, в "Ниве" президента России, он сам был за рулем, на дегустации молочных продуктов на экоферме, на параде спасательной техники МЧС
, по громкоговорителю с палубы последнего колесного теплохода в России, во время проповеди Патриарха Кирилла
с амвона Успенского собора в Лондоне
, за кулисами Большого театра
, в Высоком суде Австралии
и на инаугурации африканского лидера с традиционными песнями и танцами", - рассказал он.
Дипломат также привел в пример встречи и мероприятия с коллегами из Ближнего Востока
, которые периодически проходят в выходные для россиян. Кроме того, Грицай вспомнил о недавней встрече президента РФ с делегацией США
, затянувшейся до глубокой ночи.
По словам директора профильного департамента, подобные условия, разумеется, требуют от специалистов не только высокой профессиональной подготовки, но и выносливости, самоотдачи, способности работать в гибком режиме.