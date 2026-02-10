Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали про условия работы переводчиков - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/perevodchiki-2073473483.html
В МИД рассказали про условия работы переводчиков
В МИД рассказали про условия работы переводчиков - РИА Новости, 10.02.2026
В МИД рассказали про условия работы переводчиков
Переводчики МИД России готовы к работе в гибком режиме, любым нагрузкам и экзотическим местам работы, рассказал РИА новости глава департамента лингвистического... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T16:17:00+03:00
2026-02-10T16:17:00+03:00
общество
россия
республика алтай
лондон
владимир путин
муаммар каддафи
патриарх кирилл (владимир гундяев)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
https://ria.ru/20260210/diplomaty-2073365367.html
https://ria.ru/20260210/diplomaty-2073468373.html
россия
республика алтай
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, республика алтай, лондон, владимир путин, муаммар каддафи, патриарх кирилл (владимир гундяев), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), большой театр
Общество, Россия, Республика Алтай, Лондон, Владимир Путин, Муаммар Каддафи, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Большой театр
В МИД рассказали про условия работы переводчиков

РИА Новости: переводчики МИД готовы к работе в гибком режиме и любым нагрузкам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Переводчики МИД России готовы к работе в гибком режиме, любым нагрузкам и экзотическим местам работы, рассказал РИА новости глава департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Сергей Грицай.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
Видео со дипломатами XVII-XX веков, которые ожили благодаря технологиям ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
МИД показал "оживших" отечественных дипломатов разных эпох
Вчера, 09:32
Грицай отметил, что департамент работает круглосуточно 365 дней в году, и сотрудники всегда должны быть готовы к важным заданиям, связанным с обеспечением участия высших должностных лиц Российской Федерации в различных международных мероприятиях, без оглядки на время суток, красные даты календаря и условия работы.
«
"Что касается вопроса о самом экзотическом месте работы, то нашим переводчикам доводилось демонстрировать профессиональное мастерство в вертолете в небе над Алтаем, в походном шатре Муаммара Каддафи, в "Ниве" президента России, он сам был за рулем, на дегустации молочных продуктов на экоферме, на параде спасательной техники МЧС, по громкоговорителю с палубы последнего колесного теплохода в России, во время проповеди Патриарха Кирилла с амвона Успенского собора в Лондоне, за кулисами Большого театра, в Высоком суде Австралии и на инаугурации африканского лидера с традиционными песнями и танцами", - рассказал он.
Дипломат также привел в пример встречи и мероприятия с коллегами из Ближнего Востока, которые периодически проходят в выходные для россиян. Кроме того, Грицай вспомнил о недавней встрече президента РФ с делегацией США, затянувшейся до глубокой ночи.
По словам директора профильного департамента, подобные условия, разумеется, требуют от специалистов не только высокой профессиональной подготовки, но и выносливости, самоотдачи, способности работать в гибком режиме.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Захарова рассказала, как дипломаты отмечают профессиональный праздник
Вчера, 15:54
 
ОбществоРоссияРеспублика АлтайЛондонВладимир ПутинМуаммар КаддафиПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Большой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала