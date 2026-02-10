В МИД рассказали про условия работы переводчиков

Грицай отметил, что департамент работает круглосуточно 365 дней в году, и сотрудники всегда должны быть готовы к важным заданиям, связанным с обеспечением участия высших должностных лиц Российской Федерации в различных международных мероприятиях, без оглядки на время суток, красные даты календаря и условия работы.