В МИД поделились деталями работы переводчиков на саммитах

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Переводчики МИД РФ, помимо мероприятий по линии министерства, задействованы на всех мероприятиях с участием первых лиц государства, рассказал РИА Новости глава департамента лингвистического обеспечения российского министерства Сергей Грицай.

"Помимо мероприятий по линии МИД России, сотрудники ДЛО задействованы на всех мероприятиях с участием первых лиц государства, проводимых на одном или нескольких профильных языках Департамента. Это могут быть как телефонные разговоры или видеоконференции, так и очные встречи президента или председателя правительства России с главами иностранных государств и правительств или представителями бизнеса, выступления на международных форумах или интервью зарубежным журналистам", - пояснил он. Грицай добавил, что "в зависимости от задач обеспечивается последовательный или синхронный перевод".

"Помимо этого, именно в нашем Департаменте готовятся русскоязычные варианты документов по вопросам международной повестки, которые направляются руководству нашей страны", - поделился Грицай.