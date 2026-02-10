https://ria.ru/20260210/perevodchiki-2073424100.html
В МИД поделились деталями работы переводчиков на саммитах
В МИД поделились деталями работы переводчиков на саммитах - РИА Новости, 10.02.2026
В МИД поделились деталями работы переводчиков на саммитах
Переводчики МИД РФ, помимо мероприятий по линии министерства, задействованы на всех мероприятиях с участием первых лиц государства, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 10.02.2026
В МИД поделились деталями работы переводчиков на саммитах
В МИД России раскрыли детали работы переводчиков на саммитах
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Переводчики МИД РФ, помимо мероприятий по линии министерства, задействованы на всех мероприятиях с участием первых лиц государства, рассказал РИА Новости глава департамента лингвистического обеспечения российского министерства Сергей Грицай.
"Помимо мероприятий по линии МИД России, сотрудники ДЛО задействованы на всех мероприятиях с участием первых лиц государства, проводимых на одном или нескольких профильных языках Департамента. Это могут быть как телефонные разговоры или видеоконференции, так и очные встречи президента или председателя правительства России с главами иностранных государств и правительств или представителями бизнеса, выступления на международных форумах или интервью зарубежным журналистам", - пояснил он. Грицай добавил, что "в зависимости от задач обеспечивается последовательный или синхронный перевод".
"Помимо этого, именно в нашем Департаменте готовятся русскоязычные варианты документов по вопросам международной повестки, которые направляются руководству нашей страны", - поделился Грицай.
По его словам, Департамент, "также переводит выступления и интервью высших должностных лиц России, материалы по различным вопросам российской внешней политики, которые затем размещаются на официальном сайте МИД России и других информационных ресурсах, что дает возможность без искажений донести до международной общественности позицию нашего руководства и объективную информацию о положении дел в стране".