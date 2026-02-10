В Госдуме рассказали о новых правилах авиаперелетов для семей с детьми

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В России с 1 марта семьям с детьми будут гарантированы соседние места при авиаперелете, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

« "В России с 1 марта семьям с детьми до 12 лет будут гарантированы соседние места без доплат. Это следует из федеральных авиаправил, обновленных приказом Минтранса", - сказал Федяев.

Парламентарий также отметил, что с 1 марта будет упрощен провоз ручной клади: покупки из дьюти-фри в запечатанном пакете и детскую коляску, даже если ребенок не летит, можно будет брать на борт "без проблем".

"Кроме того, авиакомпании будут обязаны при бронировании раскрывать полные условия тарифа, а также не взимать плату за исправление ошибок в билете, допущенных по вине авиакомпании", - подчеркнул он.