В Госдуме рассказали о новых правилах авиаперелетов для семей с детьми - РИА Новости, 10.02.2026
23:11 10.02.2026
В Госдуме рассказали о новых правилах авиаперелетов для семей с детьми
В Госдуме рассказали о новых правилах авиаперелетов для семей с детьми
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о новых правилах авиаперелетов для семей с детьми

РИА Новости: с марта авиапассажирам с детьми будут гарантировать соседние места

© Fotolia / Pavel LosevskyПассажиры в самолете
Пассажиры в самолете - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Fotolia / Pavel Losevsky
Пассажиры в самолете. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В России с 1 марта семьям с детьми будут гарантированы соседние места при авиаперелете, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
«
России с 1 марта семьям с детьми до 12 лет будут гарантированы соседние места без доплат. Это следует из федеральных авиаправил, обновленных приказом Минтранса", - сказал Федяев.
Парламентарий также отметил, что с 1 марта будет упрощен провоз ручной клади: покупки из дьюти-фри в запечатанном пакете и детскую коляску, даже если ребенок не летит, можно будет брать на борт "без проблем".
"Кроме того, авиакомпании будут обязаны при бронировании раскрывать полные условия тарифа, а также не взимать плату за исправление ошибок в билете, допущенных по вине авиакомпании", - подчеркнул он.
Федяев добавил, что обновленные нормы будут действовать до 1 марта 2031 года.
Пассажиры у информационного табло в аэропорту - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Госдуме рассказали об изменении правил авиаперелетов в России с 1 марта
18 января, 02:17
 
