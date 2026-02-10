https://ria.ru/20260210/perelety-2073537866.html
В Госдуме рассказали о новых правилах авиаперелетов для семей с детьми
В Госдуме рассказали о новых правилах авиаперелетов для семей с детьми - РИА Новости, 10.02.2026
В Госдуме рассказали о новых правилах авиаперелетов для семей с детьми
В России с 1 марта семьям с детьми будут гарантированы соседние места при авиаперелете, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T23:11:00+03:00
2026-02-10T23:11:00+03:00
2026-02-10T23:11:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92118/95/921189550_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_931f1f7ec822cd9f628b2706b4b863f8.jpg
https://ria.ru/20260118/perelet-2068563746.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92118/95/921189550_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_41fd04411de3ce55097b23ddf45408b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о новых правилах авиаперелетов для семей с детьми
РИА Новости: с марта авиапассажирам с детьми будут гарантировать соседние места
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В России с 1 марта семьям с детьми будут гарантированы соседние места при авиаперелете, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
«
"В России
с 1 марта семьям с детьми до 12 лет будут гарантированы соседние места без доплат. Это следует из федеральных авиаправил, обновленных приказом Минтранса", - сказал Федяев.
Парламентарий также отметил, что с 1 марта будет упрощен провоз ручной клади: покупки из дьюти-фри в запечатанном пакете и детскую коляску, даже если ребенок не летит, можно будет брать на борт "без проблем".
"Кроме того, авиакомпании будут обязаны при бронировании раскрывать полные условия тарифа, а также не взимать плату за исправление ошибок в билете, допущенных по вине авиакомпании", - подчеркнул он.
Федяев добавил, что обновленные нормы будут действовать до 1 марта 2031 года.