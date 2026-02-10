Рейтинг@Mail.ru
Фидан обсудил с генсеком ООН переговоры США и Ирана, сообщил источник - РИА Новости, 10.02.2026
20:55 10.02.2026
Фидан обсудил с генсеком ООН переговоры США и Ирана, сообщил источник
Фидан обсудил с генсеком ООН переговоры США и Ирана, сообщил источник
2026-02-10T20:55:00+03:00
2026-02-10T20:55:00+03:00
в мире
сша
иран
турция
хакан фидан
антониу гутерреш
оон
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире, сша, иран, турция, хакан фидан, антониу гутерреш, оон, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, США, Иран, Турция, Хакан Фидан, Антониу Гутерреш, ООН, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
© POOL | Перейти в медиабанкАнтониу Гутерреш
© POOL
Перейти в медиабанк
Антониу Гутерреш. Архивное фото
АНКАРА, 10 фев— РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем переговоры между США и Ираном. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан провёл сегодня, 10 февраля, телефонный разговор с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. В ходе беседы были обсуждены события на Западном берегу и в секторе Газа, продолжающиеся переговоры между Ираном и США, а также последние события в связи с кипрским вопросом", — заявил собеседник агентства.
Шестого февраля в оманском Маскате состоялись переговоры делегаций США и Ирана по иранской ядерной программе при посредничестве Омана. Встреча стала первой после многомесячной паузы, связанной с обострением ситуации на Ближнем Востоке. По её итогам стороны заявили о готовности продолжить консультации.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Переговоры Ирана и США в Маскате были позитивными, сообщил источник
В миреСШАИранТурцияХакан ФиданАнтониу ГутеррешООНСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
