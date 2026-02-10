"Они бессмысленны". В Британии сделали заявление о переговорах с Россией

"Я с некоторым удовольствием наблюдал за этими светскими разговорами между европейцами, американцами и украинцами, поскольку без участия русских в полноценных переговорах они практически бессмысленны. Они говорили: "Ну вот и все. Мы пришли к соглашению. Мы на 90% приблизились к цели". Но эти 90% пути пройдено между тремя сторонами по одну сторону стены. Никто не разговаривает с теми, кто действительно выигрывает", — сказал он.