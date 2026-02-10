МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Любые переговоры по урегулированию на Украине не имеют никакого значения без участия стороны, которая на самом деле побеждает, — России, заявил британский коммодор в отставке Стивен Джерми в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Я с некоторым удовольствием наблюдал за этими светскими разговорами между европейцами, американцами и украинцами, поскольку без участия русских в полноценных переговорах они практически бессмысленны. Они говорили: "Ну вот и все. Мы пришли к соглашению. Мы на 90% приблизились к цели". Но эти 90% пути пройдено между тремя сторонами по одну сторону стены. Никто не разговаривает с теми, кто действительно выигрывает", — сказал он.
"Они знают, что происходит на фронте, поэтому перед ними стоит вопрос не в том, проигран ли конфликт, а в том, каким образом это случилось", — отметил Джерми.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.