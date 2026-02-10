Рейтинг@Mail.ru
"Они бессмысленны". В Британии сделали заявление о переговорах с Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 10.02.2026
"Они бессмысленны". В Британии сделали заявление о переговорах с Россией
"Они бессмысленны". В Британии сделали заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 10.02.2026
"Они бессмысленны". В Британии сделали заявление о переговорах с Россией
Любые переговоры по урегулированию на Украине не имеют никакого значения без участия стороны, которая на самом деле побеждает, — России, заявил британский... РИА Новости, 10.02.2026
"Они бессмысленны". В Британии сделали заявление о переговорах с Россией

Экс-коммодор Джерми: любые переговоры по Украине бессмысленны без участия РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Любые переговоры по урегулированию на Украине не имеют никакого значения без участия стороны, которая на самом деле побеждает, — России, заявил британский коммодор в отставке Стивен Джерми в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Я с некоторым удовольствием наблюдал за этими светскими разговорами между европейцами, американцами и украинцами, поскольку без участия русских в полноценных переговорах они практически бессмысленны. Они говорили: "Ну вот и все. Мы пришли к соглашению. Мы на 90% приблизились к цели". Но эти 90% пути пройдено между тремя сторонами по одну сторону стены. Никто не разговаривает с теми, кто действительно выигрывает", — сказал он.
Белые голуби на фоне флага Украины - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Никакого договора". На Западе внезапно высказались о мире на Украине
Вчера, 15:47
По мнению эксперта, налаживание военных контактов между Россией и США имеет очень важное значение, поскольку "люди в Пентагоне понимают ситуацию на фронте гораздо лучше, чем любые западные СМИ".
"Они знают, что происходит на фронте, поэтому перед ними стоит вопрос не в том, проигран ли конфликт, а в том, каким образом это случилось", — отметил Джерми.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Вдоль всего фронта". Произошедшее с ВСУ вызвало панику на Западе
Вчера, 17:11
В Абу-Даби на прошлой неделе состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Каллас подготовит список уступок, которые хочет от России
Вчера, 18:15
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
