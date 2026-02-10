Рейтинг@Mail.ru
"Без выхода к морю": на Западе заявили о трагедии Зеленского на переговорах - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:22 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/peregovory-2073346323.html
"Без выхода к морю": на Западе заявили о трагедии Зеленского на переговорах
"Без выхода к морю": на Западе заявили о трагедии Зеленского на переговорах - РИА Новости, 10.02.2026
"Без выхода к морю": на Западе заявили о трагедии Зеленского на переговорах
Владимир Зеленский не имеет представления, как вести переговоры с Россией, а его стратегия повышения ставок доведет Украину до окончательного развала и потери... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T04:22:00+03:00
2026-02-10T04:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
мирный план сша по украине
дмитрий песков
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949734204_47:0:968:518_1920x0_80_0_0_0c40c7af08577c3af5722152619b3b03.jpg
https://ria.ru/20260210/ukraina-2073337892.html
https://ria.ru/20260210/zelenskiy-2073334829.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949734204_162:0:853:518_1920x0_80_0_0_be5a8e885d6e7a4dedfddd2df0057f3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, мирный план сша по украине, дмитрий песков, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, Дмитрий Песков, Киев
"Без выхода к морю": на Западе заявили о трагедии Зеленского на переговорах

Экс-коммодор Джерми: Зеленский усугубил положение Киева на переговорах

© Минобороны РоссииУничтожение украинских безэкипажных катеров силами Черноморского флота ВМФ России в акватории Черного моря
Уничтожение украинских безэкипажных катеров силами Черноморского флота ВМФ России в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Минобороны России
Уничтожение украинских безэкипажных катеров силами Черноморского флота ВМФ России в акватории Черного моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский не имеет представления, как вести переговоры с Россией, а его стратегия повышения ставок доведет Украину до окончательного развала и потери выхода к Черному морю, заявил британский коммодор в отставке Стивен Джерми в интервью профессору Гленну Дизену на его YouTube-канале.
«
"Зеленский не до конца понял, что каждый раз, когда возобновлялись переговоры, <…> предложение, сделанное украинцам, становилось все хуже. И это происходило с самого начала. <…> Поэтому я думаю, что каждый раз, когда Зеленский пытается занять крайне жесткую позицию по своим условиям, он лишь усугубляет ситуацию. Европейцы, кстати, поступают так же, они хотят затянуть конфликт", — рассказал военно-морской офицер.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Завтра днем": на Западе сделали неожиданное заявление об Украине
02:10
По его мнению, если глава киевского режима и далее будет придерживаться нереалистичной переговорной стратегии, то Украина рискует оказаться в самом катастрофическом сценарии из возможных.
«

"Если все будет двигаться по такой же траектории, то в результате мы получим лишь остатки Украины без Одессы, без выхода к морю и с довольно катастрофической экономикой. <…> Все это выглядит довольно печально", — признался Джерми.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Мало что останется": в США резко ответили на вчерашнюю истерику Зеленского
01:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМирный план США по УкраинеДмитрий ПесковКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала