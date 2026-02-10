https://ria.ru/20260210/pensionerka-2073473020.html
В Запорожской области пенсионерку приговорили к 15 годам за госизмену
В Запорожской области пенсионерку приговорили к 15 годам за госизмену - РИА Новости, 10.02.2026
В Запорожской области пенсионерку приговорили к 15 годам за госизмену
Пенсионерка в Запорожской области получила 15 лет за госизмену, женщина переводила гривны на нужды ВСУ, сообщает пресс-служба Запорожского облсуда. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T16:14:00+03:00
2026-02-10T16:14:00+03:00
2026-02-10T16:14:00+03:00
запорожская область
токмак
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
https://ria.ru/20251121/pvo-2056515016.html
https://ria.ru/20250925/gosizmena-2044180701.html
запорожская область
токмак
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, токмак, россия, вооруженные силы украины
Запорожская область, Токмак, Россия, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области пенсионерку приговорили к 15 годам за госизмену
В Запорожской области пенсионерка получила 15 лет за донаты ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Пенсионерка в Запорожской области получила 15 лет за госизмену, женщина переводила гривны на нужды ВСУ, сообщает пресс-служба Запорожского облсуда.
"Запорожский областной суд признал гражданку Л. виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 15 лет с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Пенсионерка, проживающая в Токмаке
, признана виновной в госизмене. В декабре 2023 года, по данным суда, получила паспорт гражданина РФ
и приняла присягу, при этом сохранила за собой украинское гражданство, продолжая получать украинскую пенсию, параллельно оформив российскую.
"Придерживаясь своих антироссийских взглядов, гражданка Л. с января по ноябрь 2024 года умышленно и систематически стала перечислять через мобильное приложение украинского банка, установленного в ее телефоне, средства в пользу ВСУ
", - подчеркнули в пресс-службе.
Пенсионерка осуществила 24 перевода на общую сумму, эквивалентную более 63 тысячам рублей, считая, что украинские гривны она вправе переводить на нужды ВСУ.