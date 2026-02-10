Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области пенсионерку приговорили к 15 годам за госизмену - РИА Новости, 10.02.2026
16:14 10.02.2026
В Запорожской области пенсионерку приговорили к 15 годам за госизмену
В Запорожской области пенсионерку приговорили к 15 годам за госизмену - РИА Новости, 10.02.2026
В Запорожской области пенсионерку приговорили к 15 годам за госизмену
Пенсионерка в Запорожской области получила 15 лет за госизмену, женщина переводила гривны на нужды ВСУ, сообщает пресс-служба Запорожского облсуда. РИА Новости, 10.02.2026
В Запорожской области пенсионерку приговорили к 15 годам за госизмену

В Запорожской области пенсионерка получила 15 лет за донаты ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Пенсионерка в Запорожской области получила 15 лет за госизмену, женщина переводила гривны на нужды ВСУ, сообщает пресс-служба Запорожского облсуда.
"Запорожский областной суд признал гражданку Л. виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 15 лет с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Пенсионерка, проживающая в Токмаке, признана виновной в госизмене. В декабре 2023 года, по данным суда, получила паспорт гражданина РФ и приняла присягу, при этом сохранила за собой украинское гражданство, продолжая получать украинскую пенсию, параллельно оформив российскую.
"Придерживаясь своих антироссийских взглядов, гражданка Л. с января по ноябрь 2024 года умышленно и систематически стала перечислять через мобильное приложение украинского банка, установленного в ее телефоне, средства в пользу ВСУ", - подчеркнули в пресс-службе.
Пенсионерка осуществила 24 перевода на общую сумму, эквивалентную более 63 тысячам рублей, считая, что украинские гривны она вправе переводить на нужды ВСУ.
