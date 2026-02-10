Синоптик назвал регионы России, где ожидаются сильные паводки

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Большое количество осадков этой зимой выпало в Саранске и в окрестных регионах, сильные паводки ожидаются на всей территории Средней Волги, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.