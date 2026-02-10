https://ria.ru/20260210/pavodki-2073337428.html
Синоптик назвал регионы России, где ожидаются сильные паводки
Большое количество осадков этой зимой выпало в Саранске и в окрестных регионах, сильные паводки ожидаются на всей территории Средней Волги, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2026
