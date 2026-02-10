Рейтинг@Mail.ru
Синоптик назвал регионы России, где ожидаются сильные паводки
02:00 10.02.2026
Синоптик назвал регионы России, где ожидаются сильные паводки
Синоптик назвал регионы России, где ожидаются сильные паводки - РИА Новости, 10.02.2026
Синоптик назвал регионы России, где ожидаются сильные паводки
Большое количество осадков этой зимой выпало в Саранске и в окрестных регионах, сильные паводки ожидаются на всей территории Средней Волги, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2026
саранск
михаил леус
общество
россия
саранск
россия
2026
саранск, михаил леус, общество, россия
Саранск, Михаил Леус, Общество, Россия
Синоптик назвал регионы России, где ожидаются сильные паводки

РИА Новости: на всей территории Средней Волги ожидаются сильные паводки

© РИА Новости / Данила Назаров | Перейти в медиабанкПаводок в Саранске
Паводок в Саранске - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Данила Назаров
Перейти в медиабанк
Паводок в Саранске. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Большое количество осадков этой зимой выпало в Саранске и в окрестных регионах, сильные паводки ожидаются на всей территории Средней Волги, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Очень много снега выпало в Саранске, это Мордовия, там на сегодняшний день высота снежного покрова составляет 124 сантиметра. И вот все окрестные регионы, вся Средняя Волга, там очень много осадков этой зимой выпало. Наверное, там могут быть сильные паводки", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что в столичном регионе уровень воды ожидается близким к средним многолетним значениям.
Прохожие на Гоголевском бульваре во время сильного снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Климатолог объяснил причину мощных снегопадов в Москве
СаранскМихаил ЛеусОбществоРоссия
 
 
