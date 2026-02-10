Рейтинг@Mail.ru
МИД отметил рост обращений россиян за биометрическими паспортами
17:16 10.02.2026
МИД отметил рост обращений россиян за биометрическими паспортами
МИД отметил рост обращений россиян за биометрическими паспортами - РИА Новости, 10.02.2026
МИД отметил рост обращений россиян за биометрическими паспортами
Российский МИД фиксирует устойчивый рост обращений россиян, живущих за рубежом, за оформлением биометрических паспортов, сообщил в интервью РИА Новости директор РИА Новости, 10.02.2026
2026
Новости
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), паспорт
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Паспорт
МИД отметил рост обращений россиян за биометрическими паспортами

Климов: россияне за рубежом стали чаще оформлять биометрические паспорта

Заграничный паспорт
Заграничный паспорт
© Fotolia / Lali
Заграничный паспорт . Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Российский МИД фиксирует устойчивый рост обращений россиян, живущих за рубежом, за оформлением биометрических паспортов, сообщил в интервью РИА Новости директор Консульского департамента МИД Алексей Климов.
"Со своей стороны отмечаем устойчивый рост обращений российских граждан, проживающих за рубежом, за оформлением паспортов нового поколения сроком действия 10 лет", - сказал Климов.
Он привел конкретные цифры: в 2025 году из общего количества около 420 тысяч выданных российскими диппредставительствами заграничных паспортов более 80% - биометрические.
Ранее в феврале Консульский департамент российского МИД рекомендовал россиянам оформлять десятилетние биометрические загранпаспорта из-за отказа недружественных европейских держав признавать не биометрический документ.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
МИД призвал оформлять загранпаспорта на десять лет
6 февраля, 17:35
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
