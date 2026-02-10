МИД отметил рост обращений россиян за биометрическими паспортами

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Российский МИД фиксирует устойчивый рост обращений россиян, живущих за рубежом, за оформлением биометрических паспортов, сообщил в интервью РИА Новости директор Консульского департамента МИД Алексей Климов.

"Со своей стороны отмечаем устойчивый рост обращений российских граждан, проживающих за рубежом, за оформлением паспортов нового поколения сроком действия 10 лет", - сказал Климов.

Он привел конкретные цифры: в 2025 году из общего количества около 420 тысяч выданных российскими диппредставительствами заграничных паспортов более 80% - биометрические.