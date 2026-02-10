Рейтинг@Mail.ru
Кучерена назвал Падву примером для настоящих адвокатов - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/padva-2073537059.html
Кучерена назвал Падву примером для настоящих адвокатов
Кучерена назвал Падву примером для настоящих адвокатов - РИА Новости, 10.02.2026
Кучерена назвал Падву примером для настоящих адвокатов
Заслуженный юрист РФ Генрих Падва всегда будет примером для настоящих адвокатов, такое мнение выразил профессор, доктор юридических наук Анатолий Кучерена. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T23:01:00+03:00
2026-02-10T23:01:00+03:00
россия
москва
генрих падва
анатолий кучерена
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91767/30/917673029_0:361:2656:1855_1920x0_80_0_0_38a9b9da60d22ef3122eb81ba138dcf4.jpg
https://ria.ru/20260210/padva-2073355222.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91767/30/917673029_0:112:2656:2104_1920x0_80_0_0_d05a94d2d1e626ebf79778219ddd694e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, генрих падва, анатолий кучерена, в мире
Россия, Москва, Генрих Падва, Анатолий Кучерена, В мире
Кучерена назвал Падву примером для настоящих адвокатов

Профессор Кучерена: Генрих Падва всегда будет примером для настоящих адвокатов

© РИА Новости / Андрей СтенинАдвокат Генрих Падва
Адвокат Генрих Падва - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Адвокат Генрих Падва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Заслуженный юрист РФ Генрих Падва всегда будет примером для настоящих адвокатов, такое мнение выразил профессор, доктор юридических наук Анатолий Кучерена.
Падва скончался в понедельник на 95-м году жизни. Прощание с ним пройдет 12 февраля в Москве, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье.
«

"Это был адвокат не только по профессии, но и по призванию. Он органично сочетал в себе колоссальные юридические познания, великолепные ораторские дарования, широчайшую культуру и простоту в общении. Память о Генрихе Павловиче сохранится до тех пор, пока будет существовать российская адвокатура. Он всегда будет примером для настоящих адвокатов", - сказал Кучерена порталу NEWS.ru.

Профессор добавил, что Падва в каждое новое дело вкладывал душу. По его словам, с адвокатом всегда можно было обсудить самые разные темы, в том числе и далекие от юриспруденции.
Адвокат Генрих Падва - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Умер российский адвокат Генрих Падва
Вчера, 07:47
 
РоссияМоскваГенрих ПадваАнатолий КучеренаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала