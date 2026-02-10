https://ria.ru/20260210/padva-2073428765.html
В ФПА рассказали, как Падва после кражи нанял адвоката подозреваемому
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Адвокат Генрих Падва, которого около 50 лет назад обокрали, сам нанял адвоката подозреваемому, так как не поверил в его виновность, рассказала РИА Новости президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Светлана Володина.
"У него особый адвокатский взгляд на жизнь, и это отличает его от всех юристов. Расскажу историю, которую я, кстати, сама узнала не от него, а от (омбудсмена Татьяны) Москальковой. Что когда его 50 лет назад обокрали и он уже был известный адвокат Москвы
, то быстро отрапортовали, что нашли того, кто совершил кражу. Он посмотрел документы. И что сделал Падва
Генрих Павлович? Он ему (подозреваемому – ред.) взял адвоката, у мальчика не было денег. Он не поверил, что этот ребенок его обокрал. И оказался не он. Вы понимаете, это поступок, говорящий о том, как Падва реагировал в принципе на жизнь", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, Падва был несгибаем "независимо ни от какой ситуации". "Главное, что у человека есть, - это право на справедливость, которую может и должен добиваться защитник", - отметила Володина.
Она добавила, что Падва ежедневно смотрел новости Федеральной палаты адвокатов. "Я ему позвонила, что-то рассказывала. "Да, я все знаю, я читал, кстати, ты что вчера была без прически? Нельзя". Я говорю: "Я не успела". Он говорит: "Надо", - рассказала адвокат.
Падва скончался в понедельник на 95-м году жизни. Прощание с ним пройдет 12 февраля в Москве, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье.