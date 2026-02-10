Рейтинг@Mail.ru
В ФПА рассказали, как Падва после кражи нанял адвоката подозреваемому - РИА Новости, 10.02.2026
13:17 10.02.2026
В ФПА рассказали, как Падва после кражи нанял адвоката подозреваемому
В ФПА рассказали, как Падва после кражи нанял адвоката подозреваемому
москва
россия
генрих падва
федеральная палата адвокатов рф
2026
москва, россия, генрих падва, федеральная палата адвокатов рф
Москва, Россия, Генрих Падва, Федеральная палата адвокатов РФ
Адвокат Генрих Падва
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Адвокат Генрих Падва. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Адвокат Генрих Падва, которого около 50 лет назад обокрали, сам нанял адвоката подозреваемому, так как не поверил в его виновность, рассказала РИА Новости президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Светлана Володина.
"У него особый адвокатский взгляд на жизнь, и это отличает его от всех юристов. Расскажу историю, которую я, кстати, сама узнала не от него, а от (омбудсмена Татьяны) Москальковой. Что когда его 50 лет назад обокрали и он уже был известный адвокат Москвы, то быстро отрапортовали, что нашли того, кто совершил кражу. Он посмотрел документы. И что сделал Падва Генрих Павлович? Он ему (подозреваемому – ред.) взял адвоката, у мальчика не было денег. Он не поверил, что этот ребенок его обокрал. И оказался не он. Вы понимаете, это поступок, говорящий о том, как Падва реагировал в принципе на жизнь", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, Падва был несгибаем "независимо ни от какой ситуации". "Главное, что у человека есть, - это право на справедливость, которую может и должен добиваться защитник", - отметила Володина.
Она добавила, что Падва ежедневно смотрел новости Федеральной палаты адвокатов. "Я ему позвонила, что-то рассказывала. "Да, я все знаю, я читал, кстати, ты что вчера была без прически? Нельзя". Я говорю: "Я не успела". Он говорит: "Надо", - рассказала адвокат.
Падва скончался в понедельник на 95-м году жизни. Прощание с ним пройдет 12 февраля в Москве, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье.
В ФПА рассказали о вкладе Падвы в принятие моратория на смертную казнь
