В ФПА рассказали о вкладе Падвы в принятие моратория на смертную казнь
В ФПА рассказали о вкладе Падвы в принятие моратория на смертную казнь - РИА Новости, 10.02.2026
В ФПА рассказали о вкладе Падвы в принятие моратория на смертную казнь
Адвокат Генрих Падва своим обращением в Конституционный суд России в защиту конкретного человека привел к принятию в стране моратория на смертную казнь, заявила РИА Новости
10.02.2026
2026-02-10T11:22:00+03:00
2026-02-10T11:22:00+03:00
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Адвокат Генрих Падва своим обращением в Конституционный суд России в защиту конкретного человека привел к принятию в стране моратория на смертную казнь, заявила РИА Новости президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Светлана Володина.
Падва
скончался в понедельник на 95-м году жизни. Прощание с ним пройдет 12 февраля в Москве
, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье.
"В любые годы это решение фундаментальное, значимое. И только такой эпохальный человек, как Генрих Павлович Падва, защищая конкретного человека, обвиняемого в убийстве, который в дальнейшем, как оказалось, не совершал этого, своим обращением в Конституционный суд привел к этому мораторию. Это только масштабно понимающие, как надо работать, адвокаты могли привести к такому результату. Генрих Павлович для нас - путеводная звезда", - сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что по закону подзащитный Падвы мог просить о суде присяжных, однако фактически суда присяжных в городском суде еще не было, что и послужило поводом для обращения адвоката в КС РФ
.
Падва родился 20 февраля 1931 года. Окончил Московский юридический институт в 1953 году. Работу начал в Тверской областной коллегии адвокатов, а с 1971 года стал членом Московской городской коллегии адвокатов, с 1985 года являлся членом её президиума и директором НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов. С 1989 года Падва стал вице-президентом Союза адвокатов СССР
, в дальнейшем - Международного союза адвокатов. В 1996 году он создал и возглавил Адвокатское бюро "Падва и партнеры".
С 2022 года Падва состоял в адвокатской палате города Москвы. Среди клиентов Падвы были, в частности, бывший министр обороны Анатолий Сердюков
и актер Владислав Галкин
.