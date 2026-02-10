В ФПА рассказали о вкладе Падвы в принятие моратория на смертную казнь

"В любые годы это решение фундаментальное, значимое. И только такой эпохальный человек, как Генрих Павлович Падва, защищая конкретного человека, обвиняемого в убийстве, который в дальнейшем, как оказалось, не совершал этого, своим обращением в Конституционный суд привел к этому мораторию. Это только масштабно понимающие, как надо работать, адвокаты могли привести к такому результату. Генрих Павлович для нас - путеводная звезда", - сказала собеседница агентства.