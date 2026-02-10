https://ria.ru/20260210/padva-2073390816.html
Прощание с Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве, сообщил источник
Прощание с Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве, сообщил источник
Прощание с Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве, сообщил источник
Прощание с заслуженным юристом России Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье. РИА Новости, 10.02.2026
москва
россия
ссср
Прощание с Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве, сообщил источник
РИА Новости: Прощание с Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Прощание с заслуженным юристом России Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье.
Ранее адвокат Максим Пашков сообщил, что Падва скончался в понедельник.
"Прощание состоится 12 февраля в Москве", - сказал собеседник агентства.
Прощание начнется в 12 часов в траурном зале ЦКБ, сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Падва и партнеры".
Падва родился 20 февраля 1931 года. Окончил Московский юридический институт в 1953 году. Работу начал в Тверской областной коллегии адвокатов, а с 1971 года стал членом Московской городской коллегии адвокатов, с 1985 года являлся членом её президиума и директором НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов. С 1989 года Падва стал вице-президентом Союза адвокатов СССР
, в дальнейшем - Международного союза адвокатов. В 1996 году он создал и возглавил Адвокатское бюро "Падва и партнеры".
С 2022 года Падва состоял в адвокатской палате города Москвы
. Среди клиентов Падвы были, в частности, бывший министр обороны Анатолий Сердюков
, актер Владислав Галкин
.