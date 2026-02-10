Рейтинг@Mail.ru
Прощание с Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 10.02.2026 (обновлено: 11:23 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/padva-2073390816.html
Прощание с Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве, сообщил источник
Прощание с Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 10.02.2026
Прощание с Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве, сообщил источник
Прощание с заслуженным юристом России Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:59:00+03:00
2026-02-10T11:23:00+03:00
москва
россия
ссср
анатолий сердюков
владислав галкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073360902_275:93:2606:1404_1920x0_80_0_0_7457fe31650f71edbaa7c46f09895111.jpg
https://ria.ru/20260210/padva-2073384817.html
москва
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073360902_236:0:2644:1806_1920x0_80_0_0_f572b441a0baea4d4ac29fe1f1c93588.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, ссср, анатолий сердюков, владислав галкин
Москва, Россия, СССР, Анатолий Сердюков, Владислав Галкин
Прощание с Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве, сообщил источник

РИА Новости: Прощание с Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве

© РИА Новости / Руслан КривобокАдвокат Генрих Падва
Адвокат Генрих Падва - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Адвокат Генрих Падва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Прощание с заслуженным юристом России Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье.
Ранее адвокат Максим Пашков сообщил, что Падва скончался в понедельник.
"Прощание состоится 12 февраля в Москве", - сказал собеседник агентства.
Прощание начнется в 12 часов в траурном зале ЦКБ, сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Падва и партнеры".
Падва родился 20 февраля 1931 года. Окончил Московский юридический институт в 1953 году. Работу начал в Тверской областной коллегии адвокатов, а с 1971 года стал членом Московской городской коллегии адвокатов, с 1985 года являлся членом её президиума и директором НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов. С 1989 года Падва стал вице-президентом Союза адвокатов СССР, в дальнейшем - Международного союза адвокатов. В 1996 году он создал и возглавил Адвокатское бюро "Падва и партнеры".
С 2022 года Падва состоял в адвокатской палате города Москвы. Среди клиентов Падвы были, в частности, бывший министр обороны Анатолий Сердюков, актер Владислав Галкин.
Адвокат Генрих Падва - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Супруга Генриха Падвы назвала причину его смерти
Вчера, 10:36
 
МоскваРоссияСССРАнатолий СердюковВладислав Галкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала