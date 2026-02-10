Рейтинг@Mail.ru
Супруга Генриха Падвы назвала причину его смерти - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/padva-2073384817.html
Супруга Генриха Падвы назвала причину его смерти
Супруга Генриха Падвы назвала причину его смерти - РИА Новости, 10.02.2026
Супруга Генриха Падвы назвала причину его смерти
Заслуженный юрист России Генрих Падва скончался от инсульта, сообщила его супруга Оксана Мамонтова. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:36:00+03:00
2026-02-10T10:36:00+03:00
россия
ссср
москва
генрих падва
анатолий сердюков
владислав галкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073360902_275:93:2606:1404_1920x0_80_0_0_7457fe31650f71edbaa7c46f09895111.jpg
россия
ссср
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073360902_236:0:2644:1806_1920x0_80_0_0_f572b441a0baea4d4ac29fe1f1c93588.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ссср, москва, генрих падва, анатолий сердюков, владислав галкин
Россия, СССР, Москва, Генрих Падва, Анатолий Сердюков, Владислав Галкин
Супруга Генриха Падвы назвала причину его смерти

Причиной смерти Генриха Падвы стал инсульт

© РИА Новости / Руслан КривобокАдвокат Генрих Падва
Адвокат Генрих Падва - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Адвокат Генрих Падва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Заслуженный юрист России Генрих Падва скончался от инсульта, сообщила его супруга Оксана Мамонтова.
Ранее адвокат Максим Пашков сообщил, что Падва скончался в понедельник.
"Инсульт, человеку [было] 94 года", - сказала Мамонтова газете "Известия".
Падва родился 20 февраля 1931 года. Окончил Московский юридический институт в 1953 году. Работу начал в Тверской областной коллегии адвокатов, а с 1971 года стал членом Московской городской коллегии адвокатов, с 1985 года являлся членом её президиума и директором НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов. С 1989 года Падва стал вице-президентом Союза адвокатов СССР, в дальнейшем - Международного союза адвокатов. В 1996 году он создал и возглавил Адвокатское бюро "Падва и партнеры".
С 2022 года Падва состоял в адвокатской палате города Москвы. Среди клиентов Падвы были, в частности, бывший министр обороны Анатолий Сердюков, актер Владислав Галкин.
 
РоссияСССРМоскваГенрих ПадваАнатолий СердюковВладислав Галкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала