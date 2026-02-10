Супруга Генриха Падвы назвала причину его смерти

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Заслуженный юрист России Генрих Падва скончался от инсульта, сообщила его супруга Оксана Мамонтова.
Ранее адвокат Максим Пашков сообщил, что Падва скончался в понедельник.
"Инсульт, человеку [было] 94 года", - сказала Мамонтова газете "Известия".
Падва родился 20 февраля 1931 года. Окончил Московский юридический институт в 1953 году. Работу начал в Тверской областной коллегии адвокатов, а с 1971 года стал членом Московской городской коллегии адвокатов, с 1985 года являлся членом её президиума и директором НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов. С 1989 года Падва стал вице-президентом Союза адвокатов СССР, в дальнейшем - Международного союза адвокатов. В 1996 году он создал и возглавил Адвокатское бюро "Падва и партнеры".
С 2022 года Падва состоял в адвокатской палате города Москвы. Среди клиентов Падвы были, в частности, бывший министр обороны Анатолий Сердюков, актер Владислав Галкин.