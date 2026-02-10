Рейтинг@Mail.ru
Умер российский адвокат Генрих Падва
07:47 10.02.2026 (обновлено: 10:01 10.02.2026)
Умер российский адвокат Генрих Падва
Известный российский адвокат Генрих Падва умер на 95-м году жизни, сообщил в Telegram-канале его коллега Максим Пашков. РИА Новости, 10.02.2026
общество
ссср, москва, генрих падва, анатолий сердюков, владислав галкин, общество
СССР, Москва, Генрих Падва, Анатолий Сердюков, Владислав Галкин, Общество
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Известный российский адвокат Генрих Падва умер на 95-м году жизни, сообщил в Telegram-канале его коллега Максим Пашков.
"У нас в корпорации большое горе", — написал он, указав даты рождения и смерти Падвы.
Генрих Падва родился в Москве в 20 февраля 1931 года. В 1953 году окончил Московский юридический институт и начал адвокатскую практику в Калининской области. В 1971-м стал членом Московской городской коллегии адвокатов, с 1985-го был членом ее президиума и директором НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов. С 1989 года стал вице-президентом Союза адвокатов СССР, в дальнейшем — Международного союза адвокатов.
С 2022-го Падва состоял в адвокатской палате города Москвы. Среди его клиентов были, в частности, бывший министр обороны Анатолий Сердюков, актер Владислав Галкин и многие другие.
 
СССРМоскваГенрих ПадваАнатолий СердюковВладислав ГалкинОбщество
 
 
