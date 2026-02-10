https://ria.ru/20260210/padva-2073355222.html
Умер российский адвокат Генрих Падва
Умер российский адвокат Генрих Падва - РИА Новости, 10.02.2026
Умер российский адвокат Генрих Падва
Известный российский адвокат Генрих Падва умер на 95-м году жизни, сообщил в Telegram-канале его коллега Максим Пашков. РИА Новости, 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Известный российский адвокат Генрих Падва умер на 95-м году жизни, сообщил в Telegram-канале
его коллега Максим Пашков.
"У нас в корпорации большое горе", — написал он, указав даты рождения и смерти Падвы.
Генрих Падва родился в Москве в 20 февраля 1931 года. В 1953 году окончил Московский юридический институт и начал адвокатскую практику в Калининской области. В 1971-м стал членом Московской городской коллегии адвокатов, с 1985-го был членом ее президиума и директором НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов. С 1989 года стал вице-президентом Союза адвокатов СССР, в дальнейшем — Международного союза адвокатов.
С 2022-го Падва состоял в адвокатской палате города Москвы
. Среди его клиентов были, в частности, бывший министр обороны Анатолий Сердюков
, актер Владислав Галкин
и многие другие.