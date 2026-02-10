Умер российский адвокат Генрих Падва

Генрих Падва родился в Москве в 20 февраля 1931 года. В 1953 году окончил Московский юридический институт и начал адвокатскую практику в Калининской области. В 1971-м стал членом Московской городской коллегии адвокатов, с 1985-го был членом ее президиума и директором НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов. С 1989 года стал вице-президентом Союза адвокатов СССР, в дальнейшем — Международного союза адвокатов.